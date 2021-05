Jadi Bank Terbaik di Indonesia, DBS Siap Terus Berinovasi

KESUKSESAN Bank DBS Indonesia sebagai World’s Best Banks menjadi buah dari prestasi dan inovasi mereka di negeri ini. Penghargaan terbaru ini datang dari majalah yang biasa memberikan penghargaan kepada individu maupun institusi terbaik dari seluruh dunia, Forbes Magazine. Mereka menobatkan Bank DBS Indonesia di peringkat pertama dari 20 bank terkemuka di Indonesia.

Dalam program itu Forbes bekerjasama dengan perusahaan riset pemasaran Statista untuk memberikan penghargaan kepada 500 institusi perbankan di dunia melalui survei kepada 43.000 nasabah di 28 negara terkait bank yang digunakan responden. Kriteria penilaian dari penghargaan dibagi menjadi tiga, yakni rekomendasi, tingkat kepuasaan dan lima kriteria lain termasuk kepercayaan (trust), syarat & ketentuan (terms & condition), pelayanan konsumen (customer service), layanan digital (digital services), dan nasihat keuangan (financial advice).

Baca juga: Aktivitas Perbankan Semakin Menggeliat Pascavaksinasi

Menariknya, Forbes dan Statista menemukan fakta bahwa kepercayaan dan layanan digital menjadi dua alasan terbesar masyarakat Indonesia dalam memilih bank terbaik. Penghargaan itu diperoleh berdasarkan testimoni para nasabah yang sudah merasakan layanan dan produk Bank DBS Indonesia. Nasabah merasa mendapatkan pengalaman new way of banking tanpa dirumitkan dengan urusan perbankan atau yang Bank DBS Indonesia sebut dengan Live more, Bank less. Hal inilah yang menjadikan Bank DBS Indonesia meraih peringkat pertama World’s Best Banks di Indonesia.

Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan Banking Analyst Statista, Sukyung Kim. “Dibandingkan tahun lalu, Bank DBS Indonesia berhasil meningkatkan skornya pada hampir setiap dimensi penilaian, yang mencakup kepuasan secara umum dan rekomendasi. Hal ini yang membuat Bank DBS Indonesia menduduki posisi teratas pada World’s Best Banks tahun ini di Indonesia.”

Penghargaan itu membuktikan komitmen Bank DBS Indonesia dalam bertransformasi secara inovatif. Hal ini ditunjukkan dari prestasi mereka yang sebelumnya dinobatkan sebagai The World’s Best Banks 2020 peringkat kedua oleh Forbes. Transformasi digital Bank DBS Indonesia sebenarnya dimulai pada 2017 sejak meluncurkan layanan perbankan digital digibank by DBS sebagai full-fledged digital banking yang memungkinkan nasabah untuk melakukan berbagai transaksi perbankan mulai dari membuka rekening, menabung, deposito, transfer valas, hingga investasi obligasi baik di Pasar Perdana maupun Pasar Sekunder hanya melalui genggaman tanpa harus ke cabang (branchless), tanpa perlu mengisi dokumen fisik (paperless), dan tanpa memerlukan tanda tangan basah (signatureless).

Tidak hanya itu, untuk nasabah korporasi Bank DBS Indonesia menyediakan layanan DBS IDEAL RAPID yang mengintegrasikan pemrosesan secara real time pembayaran, piutang, dan pencarian informasi tentang alur kerja bisnis nasabah, serta memfasilitasi transaksi bisnis di jaringan (ekosistem) mereka.

“Merupakan suatu kehormatan bagi kami untuk mendapatkan kepercayaan untuk berada pada peringkat pertama World’s Best Banks di Indonesia oleh Forbes. Pencapaian yang kami peroleh merupakan pengakuan atas hasil kerja keras dari tim Bank DBS Indonesia yang senantiasa menciptakan inovasi dan menyediakan solusi serta pengalaman perbankan terbaik. Kami percaya bahwa ada peluang yang dapat diambil dari kondisi saat ini, terutama untuk mengakselerasi layanan digital Bank DBS Indonesia sehingga nasabah dapat semakin dimudahkan dalam melakukan transaksi perbankan,” ujar Paulus Sutisna, Presiden Direktur PT Bank DBS Indonesia.

Komitmen transformasi digital Bank DBS Indonesia juga diimplementasikan dalam internal perusahaan dengan menerapkan rangkaian prakarsa perubahan dalam rangka mewujudkan kaidah bekerja baru di masa depan seperti pola kerja hybrid, pengaturan jam kerja fleksibel, memberikan karyawan pelatihan pada bidang-bidang yang kini sedang bertumbuh seperti design thinking, artificial intelligence, machine learning, dan prinsip-prinsip agile, serta bekerja berdasarkan data-driven.

Secara terpisah, Bank DBS Indonesia juga meraih penghargaan internasional lain dengan dinobatkan sebagai Indonesia’s Best Trade Finance Provider Award 2021 oleh Global Finance dan Best Risk Management Project (Risk Culture Project) pada Digital Awards 2021 oleh The Asset Triple A Awards.

Baca juga: Perbankan Dorong Gairah Pertumbuhan Sektor Properti

Penobatkan sebagai Best Trade Finance Provider 2021 kategori Indonesia oleh majalah finansial Global Finance, setelah sebelumnya berhasil menyabet penghargaan serupa, yakni Best Trade Finance Solution pada 2020, dan Best Service Provider – Trade Finance pada 2018. Konsistensi Bank DBS Indonesia yang telah kali ketiga meraih penghargaan Best Trade dari Global Finance ini mencerminkan komitmen Bank DBS Indonesia dalam menyediakan layanan terbaik bagi para nasabah.

Secara spesifik, penilaian diberikan berdasarkan pendapat para ahli industri, jajaran pimpinan korporasi, dan pakar teknologi dengan mempertimbangkan volume transaksi, jangkauan global, customer service, harga kompetitif, dan inovasi teknologi. The Asset Triple A Digital Awards 2021 merupakan penghargaan tahunan bagi lembaga keuangan dan perusahaan teknologi yang dinilai unggul dalam inovasi pengembangan digital experience bagi nasabah atau konsumen. Pada tahun ini, Bank DBS Indonesia dinobatkan sebagai Best Risk Management Project (Risk Culture Project) melalui “Be Right Project” dari tim Technology & Operations.

Kesuksesan Bank DBS Indonesia dalam menurunkan persentase risiko secara signifikan inilah yang menjadi kunci dari keberhasilan meraih penghargaan dari The Asset Triple A Awards pada tahun ini. Penghargaan ini menjadi bukti atas komitmen Bank DBS Indonesia untuk memberikan layanan yang menyenangkan bagi nasabah, dimulai dari meningkatkan kualitas karyawan yang siap secara digital, tanggap, berorientasi pada data, dan mampu bekerja secara cepat.

Berbagai pencapaian ini menjadi semangat baru bagi Bank DBS Indonesia untuk terus menciptakan inovasi bagi kebutuhan nasabah yang relevan seiring dengan perkembangan zaman dan di tengah kondisi apapun. Transformasi digital yang diterapkan Bank DBS Indonesia juga diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi masa depan perbankan di Indonesia untuk menciptakan layanan perbankan yang praktis, solutif, dan aman. (RO/A-1)