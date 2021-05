Ciputra Group Gandeng Toda Corporation Kembangkan Apartemen

PERUSAHAAN real estate, PT Ciputra Adibuana (anak perusahaan Ciputra Group) pengembang apartemen The Newton 2 di kawasan Ciputra World 2, Jakarta menggandeng investor dari Jepang, Toda Corporation untuk menjadi salah satu bulk buyer (pembeli massa) sekaligus mitra co-development untuk proyek apartemen The Newton 2. Untuk menjalankan kerja sama ini, Toda Corporation telah menunjuk perwakilannya Toda Group Indonesia.

Menurut Direktur Senior Ciputra Group, Artadinata Djangkar, dalam kerja sama itu, Toda Group Indonesia bukan hanya menjadi investor yang membeli unit dalam jumlah besar melainkan juga menjadi partner yang aktif memberikan masukan-masukan dalam hal pengembangan desain proyek.

“Kami memilih bekerja sama dengan Toda Corporation, karena perusahaan Jepang ini sangat kompeten dalam bidang building construction, real estate, dan civil engineering, dan sangat terkenal di Jepang,” kata Artadinata, disela-sela acara signing ceremony peluncuran perdana kerja sama Ciputra Group dengan Toda Group Indonesia, di DBS Bank Tower, Jakarta, Jumat, (7/5).

Toda Corporation, kata Artadinata, merupakan perusahaan global dari Jepang yang telah beroperasi sejak 1881. Toda sudah membuka kantor representatif di beberapa negara seperti Thailand, Vietnam, Indonesia, Yangon, Brasil, Amerika, dan Afrika Barat.

Toda Corporation membuka kantor cabangnya di Jakarta pada Maret 2019. Sejak 2020, Toda bermitra dengan PT Tatamulia Nusantara Indah atau yang lebih dikenal dengan TATA, salah satu perusahaan kontraktor terbesar di Indonesia untuk mengembangkan dunia konstruksi dan infrastruktur di Indonesia. “Sederat prestasi itulah yang membuat kami optimistis bekerja sama dengan Toda Corporation,” jelas Artadinata.

Toda Corporation, kata Artadinata, memiliki visi global perusahaan “A corporate group that makes your success possible” yang selalu mereka bawa di seluruh cabang mereka di berbagai negara termasuk Indonesia.

“Kami senang Toda Corporation selalu berkomitmen menciptakan nilai ekonomi dan sosial sebagai fasilitas bagi masyarakat. Menciptakan kenyamanan, lingkungan yang ramah lingkungan dengan arsitektur yang ada. Mereka juga selalu berinovasi terhadap pendekatan baru untuk pemanfaatan energi. Kami berharap itu semua dapat diaplikasikan ke The Newton 2,” ujarnya.

Signing ceremony tersebut juga dihadiri Isabella Ciputra, William Hendharto Ciputra, beserta jajaran manajemen Ciputra Group dan marketing team the Newton 2, serta Toda Group Indonesia. Bahkan acara ini disaksikan secara live dari Toda Corporation di Jepang oleh Hiroshi Uekusa Executive Director of Toda Corporation, Hiroyuki Akaba President Commissioner of Toda Group Indonesia, Hideki Horikoshi President Director of Toda Group Indonesia, dan Ryu Kuge sebagai Manager, Overseas Investment Promotion Section.

Pada kesempatan yang sama, General Manager Ciputra Group Andreas Raditya menyampaikan, bahwa pihaknya menyambut baik kerja sama dengan Toda Corporation. Dia sangat optimistis ke depannya kerja sama ini bisa mempererat hubungan kedua belah pihak. Di sisi lain, kerja sama ini juga memperlihatkan bahwa pasar high rise apartment sudah mulai bangkit kembali, terutama bagi para investor baik itu di dalam maupun luar negeri.

“Di proyek apartemen The Newton 2 ini kami juga menggandeng Travelio sebagai partner untuk memberikan nilai lebih kepada investor, dengan memberikan kemudahan menyewakan unit mereka secara profesional. Pada kesempatan ini kami memberikan promo free air purifier, google home, robot vacuum, voucher interior khusus pembeli The Newton 2,” kata Raditya.

Apartemen The Newton 2 merupakan kelanjutan dari sukses pemasaran proyek prestisius The Newton 1 yang sudah sold out dalam waktu 1 bulan saja dan sekarang memasuki tahap serah terima sesuai jadwal sejak Oktober 2020.

Raditya menjelaskan, The Newton 2 merupakan bagian dari pengembangan besar Ciputra Grup di tengah Central Business Distric Jakarta, dekat dengan jalur MRT, jalur LRT, Transjakarta. “Project ini dekat dengan fasilitas yang nyaman seperti Lotte Shopping Avenue, Banking Area, Rumah Sakit, Universitas, Kantor Embassy, dan Raffles Hotel,” kata Raditya. (E-3)