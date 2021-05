Mesin Plastik Cerdas Taiwan Bentuk Masa Depan Ramah Lingkungan

SEIRING dengan meningkatnya kesadaran lingkungan, tingkat produksi dan daur ulang limbah plastik yang efisien telah menjadi isu terpenting dalam industri plastik dan karet di dunia. Menanggapi tren ini, industri karet dan plastik Taiwan melalui lima perusahaan terdepan membagikan serangkaian produk berteknologi canggih.

Kelima perusahaan terkemuka industri plastik dan karet Taiwan itu ialah Allen Plastic, ChumPower, Fu Chun Shin, Multiplas, dan Polystar. Mereka membagikan solusi manufaktur cerdas mereka dengan dukungan dari Bureau Perdagangan Luar Negeri (BOFT), MOEA, Taiwan, ROC, dan Dewan Pengembangan Perdagangan Eksternal Taiwan (TAITRA), dalam hubungannya dengan Asosiasi Industri Mesin Taiwan (TAMI).

Vice Chairman of Plastic and Rubber Machinery Committee TAMI Bush Hsieh menyatakan bahwa sebagai salah satu dari enam besar negara pengekspor mesin plastik dan karet di dunia, Taiwan diakui atas teknologinya yang canggih dan layanan jual berkualitas tinggi. Melalui upaya pemerintah dan pelaku industri, industri permesinan Taiwan masih memiliki kinerja yang baik selama periode pascapandemi covid-19. "Statistik terbaru menunjukkan bahwa nilai ekspor industri permesinan Taiwan sebesar US$2,9 miliar pada Maret 2021, naik 30,7% dibandingkan Maret lalu," ujarnya dalam pembukaan acara bertajuk Shaping Tomorrow, Discovering Taiwan's Plastic & Rubber Machinery Webinar, Kamis (6/5).

Tampil sebagai pembicara pertama ialah Celina Lin, Sales Representative dari Allen Plastic Industries Co Ltd. Perusahaan yang telah berdiri sejak 1980 ini memperkenalkan produk andalan mereka yaitu horizontal shrink sleeving machine (AHL-1000) yang cocok untuk ukuran wadah plastik dari diameter 8 mm hingga 30 mm. Produk-produk seperti lipstik, eyeliners, dan pensil alis dapat diposisikan dalam 0,5 detik berkat sistem pemosisian putar yang sangat akurat. Selain mesin tersebut, Allen Plastic juga memperkenalkan automatic shrink sleeving machine (ASL-1000 dan ASL-2000) yang mudah diintegrasikan dengan berbagai tipe mesin pengemasan dan bisa diterapkan untuk botol kemasan dengan ukuran posisi lebar dan label yang bervariasi.

Sebagai narasumber kedua, ChumPower Machinery Corp diwakili Tony Wu, Sales Support Engineer. Perusahaan ini telah berdiri selama 40 tahun dan dalam kesempatan kali ini ChumPower memperkenalkan high speed stretch blow molding machine: L-Series. Mesin cetak plastik ini memiliki peregangan berkecepatan tinggi dengan kapasitas output hingga 24.000 botol per jam. Mesin ini mengadopsi tiga metode. Pertama, mencetak botol dengan ukuran awal yang ringan. Dengannya, kita bisa mendapatkan hasil cetak dari botol berukuran 200 ml dan berat 4,3 g. Menghemat biaya bahan mentah bahkan hingga US$300.000 dan energi pemanas 14%.

Metode kedua yaitu penggunaan oven pemanas yang mampu mendapatkan kelebaran pitch hingga 38 mm. Metode ini memungkinkan kita memanaskan jumlah preform yang lebih banyak dibandingkan dengan sistem 50 mm. Membuatnya 33% lebih hemat ruang dalam memanaskan semua preform. Metode ketiga yaitu penggunaan sistem pemulihan udara. Alih-alih membuangnya sepenuhnya ke atmosfer, sebagian dari udara tersebut dapat dialihkan ke tangki pemulihan dan disimpan untuk penggunaan lain. Udara botol yang tersisa kemudian dibuang ke lingkungan. Metode ini dapat membantu mencapai tingkat pemulihan hingga 15%.

Pembicara selanjutnya ialah Hank Wu, Sales Manager dari Fu Chun Shin Machinery Manufacture Co Ltd (FCS), salah satu perusahaan pelopor pabrik mesin injeksi dan peleburan plastik di Taiwan. Dalam seminar kali ini, FCS merilis dua produk andalan terbaru mereka yakni intelligent and advanced servo hydraulic IMM/FA Series dan iMF4.0 intelligent manuFactory/ iMF4.0. Untuk produk yang pertama, FCS meningkatkan output motor servo seri FA dari 57kw menjadi 71,9 kw, mengoptimalkan tekanan sistem 160 bar untuk meningkatkan respons injeksi, meningkatkan ukuran pelat sebesar 10,7%, dan memperkuat kekuatan pelat sebesar 30%, memungkinkan pelanggan menjalankan mesin dengan lebih banyak aplikasi. Sementara, iMF 4.0 (Intelligent ManuFactory) dapat dipasang pada mesin cetak injeksi dan dapat secara independen menyesuaikan dan mengontrol parameter kualitas berdasarkan informasi di sekitarnya.

Mesin ini dilengkapi dengan aliran air dan sistem kontrol viskositas leleh yang memungkinkan untuk memantau volume, aliran air, dan viskositas yang benar pada rongga yang berbeda. Ini secara otomatis mengompensasi cacat produk berupa short shot dan flash. Sistem juga dapat merekam durasi di antara operator yang berbeda sehingga manajer pabrik dapat menentukan SOP untuk menyatukan waktu perubahan cetakan standar/waktu siklus untuk menstabilkan efisiensi.

Perusahaan keempat yang turut serta dalam perhelatan webinar Shapping Tommorow ialah Multiplas Enginery Co Ltd diwakili David Wu selaku General Manager. Perusahaan yang terkenal akan keahliannya dalam memberikan sistem peleburan bahan baku plastik dan rubber sejak 1988, memperkenalkan fully automatic production cell dan unman screwdriver production line. Ini merupakan sistem produksi yang mengintegrasikan mesin cetak injeksi vertikal/horizontal, robot enam sumbu, dan alat bantu untuk mencapai produksi otomatis sepenuhnya.

Sebagai penyedia solusi total terkemuka, Multiplas menawarkan solusi pencetakan serbaguna, mulai dari cetakan injeksi vertikal, cetakan injeksi mikro, cetakan injeksi multiwarna, serta teknologi pengembangan sistem cetak injeksi pintar untuk pelanggan di seluruh dunia di bidang kelistrikan, otomotif, dan industri olahraga dengan reputasi luar biasa. Kliennya termasuk Bosch, Black & Decker, Johnson & Johnson, 3M, Panasonic, Hitachi, Daikin, Foxconn, Asus, Nike, dan Callaway.

Tampil sebagai narasumber yang terakhir ialah David Lo, CMO dari Polystar Machinery Co Ltd. Pada kesempatan kali ini, David menyatakan bahwa pengembangan bisnis daur ulang menjadi lebih penting karena isu perlindungan lingkungan global. Ia berbagi topik mengenai daur ulang menjadi sederhana untuk membantu bisnis menjalankan ekonomi sirkular. Berdiri sejak 1988, Polystar sudah lama fokus akan produk berteknologi terkini yang ramah lingkungan, mudah digunakan, dan mampu menghasilkan bahan reproduksi limbah yang berkualitas. Limbah film pascaindustri/pabrik yang bersih dapat dimasukkan ke produk andalan terbaru mereka yakni, Repro-Flex untuk mendapatkan pelet daur ulang berkualitas. Ini dapat dicampur dengan bahan dasar lain untuk mereproduksi produk yang berkualitas baik.

Kemampuan mesin Repro-Flex dapat menghemat biaya pembelian bahan baru dan mengurangi limbah, meningkatkan 20% output, dan menurunkan konsumsi daya 10%. Bahan pemprosesan yang bisa didaur ulang di mesin ini termasuk gulungan film PE/PP, sisa tas, peregangan/penyusutan, dan lembaran film gelembung. Repro-One dapat mengolah struktur padat (karung anyaman/tali rafia/lakban), dan material yang sulit diregangkan. Konsumsi daya rata-rata hanya 0,28 ~ 0,35 kw/kg. Repro-Plus dilengkapi dengan automatic melt filter yang canggih sehingga dapat melakukan efisiensi filtrasi terbaik. Ini dapat digunakan untuk mengolah limbah pascakonsumsi yang mengandung label kertas, minyak kotor, dan debu.

Shaping Tomorrow: Discovering Taiwan’s Plastic & Rubber Machinery Webinar telah menarik lebih dari 265 penonton daring di seluruh dunia, seperti Mesir, Jerman, India, Indonesia, Jepang, Filipina, Thailand, Turki, Vietnam, Inggris, dan Nigeria. Setelah Shaping Tomorrow: Discovering Taiwan’s Plastic & Rubber Machinery, TAITRA juga akan menggelar, acara lain bertajuk TaipeiPlas yang akan diadakan mulai 28 September hingga 2 Oktober 2021. (RO/OL-14)