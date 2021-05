Pos Indonesia Luncurkan New Contact Center Halo Pos 1500161

PT Pos Indonesia meresmikan Center New Contact Center dilakukan di Kantor Regional Pos Indonesia Jakarta, Jalan Gedung Kesenian No 2, Jakarta Pusat pada Rabu, (5/5/2021). Peresmian New Contact Center Halo Pos 1500161 dilakukan oleh Direktur Bisnis Kurir dan Logistik Siti Choiriana didampingi sejumlah pejabat manajemen Pos Indonesia lainnya.

PT Pos Indonesia (Persero) meluncurkan layanan New Contact Center Halo Pos 1500161 untuk memfasilitasi semua interaksi antara masyarakat dengan Pos Indonesia. Layanan ini menjadi komitmen BUMN ini memberi service maksimal kepada masyarakat dan pelanggan existing.

New Contact Center Halo Pos 1500161 dibuka dalam beberapa kanal seperti media sosial, email, hingga Call 1500161. Semua kanal ini dapat digunakan masyarakat untuk memperoleh informasi produk layanan sekaligus untuk melakukan pengaduan maupun komplain kepada Pos Indonesia.



"Call 1500161 ini berbeda dari sebelumnya, di mana masyarakat tidak perlu lagi menggunakan kode area. Sehingga nomor ini bisa terhubung dari mana saja dan menggunakan perangkat apa saja. Jadi ini mensimplifikasi masyarakat," beber Siti yang juga akrab disapa Ana.



Call 1500161 menjawab tuntutan masyarakat atas tersedianya nomor akses Pos Indonesia yang mudah diingat dan dapat melayani masyarakat dengan cepat. Hal ini sejalan dengan perkembangan bisnis logistik sebagai efek positif tumbuhnya bisnis e-commerce di Indonesia saat ini.



"Contact Center ini juga upaya kami dalam membuka komunikasi yang baik dengan masyarakat, misalnya ketika mereka ingin jadi Agen Pos atau O-Ranger. Mereka tidak perlu ke kantor Pos, tapi cukup via call 1500161 atau kanal lainnya. Masyarakat bisa mendaftar atau mendapat informasi lainnya," beber dia.



Konsep ini, kata dia, merupakan kontribusi positif bagi bangsa, yaitu dengan membuka peluang bekerja bagi generasi muda di Indonesia. O-Ranger merupakan mitra Pos Indonesia yang akan memasarkan produk Pos selain untuk melakukan layanan penjemputan barang (pick up service) di masing-masing area secara nasional. O-Ranger sendiri akan difokuskan untuk optimalisasi pemasaran serta penjualan produk jasa kurir pada segmen ritel.



Sedangkan Agen Pos difokuskan untuk pengembangan jaringan melalui kerja sama kemitraan antara Pos Indonesia dengan perorangan atau badan usaha dalam upaya untuk memberikan pelayanan Pos secara lebih luas kepada masyarakat. Keberadaan Agen Pos ini, selain untuk lebih mendekatkan diri dengan konsumen, juga dimaksudkan sebagai bentuk pemberdayaan sektor ekonomi mikro melalui pengembangan pola-pola kemitraan dalam bisnis.



"New Contact Center juga untuk kepentingan marketing and sales. Kita ubah call center yang selama ini hanya dianggap complaint handling tapi kini menjadi marketing and sales. Nanti kami membuat big data sehingga ketika ada program yang sifatnya spesifik, bisa dengan mudah dipromosikan," katanya.



Menurut dia, bisnis logistik memiliki prospek yang bagus di Indonesia, mengingat tren pertumbuhan e-commerce yang kian masif sejak beberapa tahun ke belakang turut mendorong perkembangan industri jasa logistik. Inilah yang diyakini Pos Indonesia untuk dapat tumbuh dan berkembang dalam bisnis kurir dan logistiknya.



“Momen peresmian nomor akses serta pengenalan O-Ranger dan Agen Pos hari ini, merupakan salah satu wujud komitmen Posindo untuk dapat senantiasa melayani masyarakat di seluruh pelosok negeri dengan sepenuh hati, tentunya dengan memberikan solusi pengelolaan logistik e-commerce yang melihat aspek quality, cost, dan time," imbuh dia. (RO/OL-10)