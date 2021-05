Merek Lokal Roughneck 1991 Tembus Ekspor ke Brasil

SEIRING dengan kemajuan zaman, produk-produk lokal Indonesia juga sudah semakin berkembang. Rangkaian pilihan produk yang ditawarkan semakin variatif dengan kualitas terbaik serta harga yang terjangkau. Tidak hanya di dalam negeri, dengan ragam peluang yang ditawarkan, semakin banyak produk lokal yang telah dikenal dan mampu bersaing di pasar dunia.

Roughneck 1991 merupakan salah satu brand lokal yang berpartisipasi dalam destinasi terbaru ini. Brand yang bergerak di bidang fesyen ini sangat mendukung inisiatif yang dilakukan oleh Shopee, sebab mereka dapat memperluas penjualan produknya.

"Program Ekspor Shopee merupakan wadah yang sangat bagus. Melalui program ini, penjual lokal diberikan kemudahan untuk melebarkan eksistensi serta berpartisipasi dalam

memajukan ekonomi negara dan program ekspor pemerintah. Merupakan kebanggaan tersendiri bagi kami dapat mendukung dan memiliki kesempatan mengekspor produk-produk Roughneck 1991 ke Brasil," kata Rusli Ikhwan, pendiri Roughneck 1991.

Roughneck 1991 mulai bergabung dengan program Ekspor Shopee sejak 2021. Saat ini produk-produknya sudah dapat dibeli di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Vietnam, dan yang terbaru Brasil. Mayoritas tujuan ekspor untuk produk Roughneck 1991 saat ini yaitu Malaysia. Produk favorit yang dipesan antara lain hoodie dalam berbagai warna serta jaket.

"Saat akan bergabung dengan program Ekspor Shopee, kami sadar bahwa ini merupakan peluang besar dan kesempatan yang diberikan oleh Shopee untuk memperluas pasar Roughneck 1991 hingga ke luar negeri. Kami senang sekali saat pertama kali mendengar bahwa terdapat ratusan pesanan dari luar negeri," kata Rusli.

Rusli mengatakan ekspor merupakan hal yang sangat diimpikan. Namun hal tersebut sulit dicapai lantaran prosesnya yang cukup sulit seperti administrasi, perizinan, dan lain-lain. Kemudahan ekspor yang diberikan oleh Shopee membawa dampak positif sehingga membuat pelaku usaha lokal lebih bersemangat dalam mempersiapkan produknya. "Kami antusias untuk mempersiapkan produk bagi Brasil, pasar Amerika Selatan. Pastinya masih banyak yang perlu dipelajari khususnya dari sisi perilaku konsumen dan tren. Tapi kami yakin produk Roughneck 1991 dapat diterima di Brasil," ujar Rusli.

Pencapaian Roughneck 1991 yang sangat luar biasa itu memiliki pasar yang kuat dalam negeri serta mendapat antusiasme dari pasar dunia. Hal ini tidak dimiliki secara instan. Cerita Rusli dalam memulai perjalanan bisnis nya menjadi kisah inspiratif bagi penjual lokal. Sebelum Roughneck 1991 didirikan pada 2015, Rusli awalnya bergerak dalam bidang production line atau memproduksi produk-produk brand orang lain.

Pada awal 2015, Rusli menyadari pertumbuhan pasar khususnya dalam industri fesyen memiliki potensi kuat dan terus berkembang. Ia pun memutuskan untuk mulai mendirikan brand Roughneck 1991 sebagai brand lokal pakaian pria. Perjalanan strategi pemasaran Roughneck 1991 diawali dengan berjualan melalui media sosial. Roughneck 1991 berjualan secara online dan mulai dikenal oleh masyarakat Indonesia. Rusli percaya bahwa penjualan online yang pada saat itu masih melalui ranah media sosial tidak terbatas ruang dan waktu. Untuk memperkuat dan meningkatkan brand awareness Roughneck 1991, Rusli mengikuti berbagai bazaar offline dan membuka beberapa flagship store/toko offline agar lebih dikenal publik.

Sebelum bergabung dengan Shopee, Roughneck 1991 memiliki penjualan yang kuat di offline. Potensi tinggi serta berbagai keuntungan yang ditawarkan dari penjualan online membuat Rusli ingin mengembangkan sayap dan memperkuat eksistensi produknya ke ranah digital. Pada 2016 di tengah era digitalisasi yang memiliki banyak tantangan, Roughneck 1991 memutuskan bergabung dengan Shopee.

"Kami melihat potensi yang luar biasa pada penjualan online. Bayangkan kita tidak perlu membayar toko, tetapi trafik yang hadir dan berbelanja bisa mencapai jutaan dalam satu waktu. Mana ada toko offline yang bisa menampung seperti itu?" kata Rusli. Saat ini, Roughneck 1991 telah dikenal sebagai salah satu brand lokal unggulan di Shopee. Melihat besarnya pasar yang dimiliki Shopee serta kemudahan berbelanja online yang diberikan, Roughneck 1991 mulai memperkuat digital presence guna menjangkau pasar yang lebih luas.

Pada 2021, Roughneck 1991 berpartisipasi dalam Program Ekspor Shopee untuk melebarkan sayap ke pasar dunia. Sebagai brand Indonesia, Roughneck 1991 memiliki tujuan untuk turut serta dalam membangun dan mendukung industri dalam negeri. Untuk itu, Roughneck 1991 terus berupaya menjawab kebutuhan pasar dengan menghadirkan rangkaian pilihan produk dengan kualitas terbaik serta harga yang terjangkau. Hal ini dibuktikan melalui rangkaian produk yang nyaman digunakan dan desain yang sangat menarik.

Dengan bergabung di Shopee, Roughneck 1991 merasakan dampak yang signifikan dalam peningkatan penjualan produk serta perubahan dari sisi bisnis. Kolaborasi antara Roughneck 1991 dan Shopee meliputi partisipasi aktif di berbagai kampanye serta kerjasama dalam strategi pemasaran. Hal ini terbukti dari pencapaian pada transaksi harian Roughneck 1991 yang telah meningkat 10 kali lipat semenjak 2020. Selain itu, pada setiap kampanye besar yang diikuti Roughneck 1991 seperti 11.11 Big Sale 2020, 12.12 Birthday Sale 2020 dan 4.4 Mega Shopping Day 2021, peningkatan transaksi mencapai lebih dari 10 kali lipat.

Pencapaian tersebut menjadikan Roughneck 1991 sebagai salah satu brand lokal unggulan dan berhasil masuk ke dalam top 5 Brand Terlaris kategori fashion pada kampanye Shopee 11.11 Big Sale dan Shopee 12.12 Birthday Sale 2020. Setelah itu dalam kampanye besar awal tahun 2021 yang dihadirkan Shopee yaitu kampanye 4.4 Mega Shopping Day, Roughneck 1991 berhasil menempati urutan kedua sebagai Brand Terlaris dalam kategori Fashion.

Pada April 2021, Roughneck 1991 juga turut berpartisipasi dalam kampanye Shopee Local Space Festival dengan menghadirkan kolaborasi eksklusif untuk produk unggulan yaitu RS404 Ultimate Hoodie. Lalu diikuti dengan bergabungnya Roughneck dalam wadah #ShopeePilihLokal. Hal ini bertujuan untuk mendukung inisiatif Shopee dalam meningkatkan kesadaran pengguna akan beragam pilihan brand lokal terbaik asal Indonesia.

Rusli berharap perjalanan bisnis Roughneck 1991 dapat menjadi inspirasi dan teladan yang baik bagi para pelaku usaha lokal lain. Menurutnya, sekarang adalah saatnya untuk menggaungkan local is the new global sebagai upaya untuk memperkuat pasar lokal dan menyerang pasar global. Rusli juga berharap kerja sama ini dapat membangun sistem distribusi di negara destinasi untuk mempercepat proses pengiriman dan dapat memperkuat Program Ekspor Shopee dengan melakukan aktivasi marketing di negara tujuan Program Ekspor.

Shopee melanjutkan komitmennya dalam mewujudkan 500.000 eksportir baru hingga 2030 dengan meluncurkan destinasi negara terbaru yaitu Brasil, Amerika Selatan. Lewat program Ekspor Shopee Kreasi Nusantara Dari Lokal untuk Global, Shopee telah berhasil mencatatkan peningkatan transaksi harian hingga enam kali lipat sejak diluncurkan pada Juni 2020 hingga Februari 2021. Potensi ini terlihat dari jumlah produk penjual lokal yang mencapai 1,2 juta produk untuk diekspor pada Februari 2021 ke Malaysia, Singapura, dan Filipina.

Direktur Shopee Indonesia Handhika Jahja mengatakan Shopee melihat potensi yang besar pada produk-produk lokal untuk bersaing di ranah internasional. Untuk itulah Shopee terus berupaya untuk memberikan medium dan solusi untuk membawa produk lokal tanah air agar dapat dikenal di berbagai negara. "Hadirnya destinasi ekspor terbaru, yaitu Brasil merupakan upaya kami untuk turut ikut serta dalam merealisasikan komitmen pemerintah dalam mendorong dan mendukung keberlangsungan penjual lokal di Indonesia. Kami berharap program ini tidak hanya menjadi wadah tetapi juga solusi untuk meningkatkan eksposur produk-produk lokal di pasar dunia," kata Handhika. (RO/OL-14)