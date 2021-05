Ramadan Jadi Medium Pengembang Properti Gencarkan Promosi

PENGEMBANG properti terus menggeliat untuk mendorong pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid-19 dengan tetap mengembangkan proyek propertinya. Strategi lainnya ialah dengan mengambil momen tertentu menggelar promosi untuk menarik pasar.

Salah satunya dilakukan Anwar Residence yang menggelar sejumlah promo di bulan Ramadan. Apartemen yang berada di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan itu menghadirkan promo cicilan flat 120 kali ditambah gratis biaya akad kredit selama Ramadan

Disamping itu Anwa Residence Bintaro juga memberikan voucher furnished dengan nilai puluhan juta bagi konsumen yang memang tertarik untuk membeli dan berinvestasi di Anwa. Promo ini berlangsung hingga akhir Mei 2021.

“Kami sebagai pengembang properti Indonesia, tentunya ingin memberikan kemudahan-kemudahan bagi para calon customer yang ingin membeli apartemen/hunian dengan cicilan yang rendah. Promo ini berlangsung hingga akhir bulan Mei 2021. Hal ini juga dilakukan untuk para customer yang memang tidak bisa mudik ke kampung halaman, jadi dari pada uang THR nya di tabung dan akhirnya terpakai juga dengan urusan yang tidak jelas. Nah, lebih baik uang THR dialokasikan untuk membeli apartemen di Anwa Residence Bintaro”. Jelas Kenny Glorious Andwa, Direktur PT. Hocky Anwa Lestari dalam keterangannya.

Dengan adanya promo ini diharapkan juga bisa mengangkat perekonomian di Indonesia, sesuai dengan harapan pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat khususnya di bidang properti. Anwa Residence Bintaro merupakan apartemen dengan konsep Modern Dynamic Living yang diklaim cocok untuk kaum milenial atau eksekutif muda yang baru ingin memulai membeli hunian impian.

Tidak hanya hadir dengan fasilitas penunjang yang lengkap Anwa Residence juga memiliki akses yang strategis, dekat dengan stasiun jurangmangu, mall bxchange, dan pintu tol. Hanya 25 menit kearah Bandara International Soekarno-Hatta melalui Tol Kunciran.

Anwa Residence Bintaro menghadirkan 4 tipe unit, yaitu tipe studio, tipe one bedroom, tipe two bedroom, dan tipe three bedroom. Dengan masing-masing balkon yang cukup besar. (RO/OL-7)