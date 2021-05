OVO dan Prudential Hadirkan Asuransi Jiwa Syariah

PLATFORM pembayaran digital, rewards, dan layanan finansial OVO bekerja sama dengan perusahaan penyedia perlindungan jiwa PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) meluncurkan produk asuransi jiwa syariah berbasis digital.

Produk ini dinamakan PRUTect Care-Hospital Cash. PRUTect Care-Hospital Cash tersedia di aplikasi OVO dan disediakan oleh Prudential Indonesia melalui pialang asuransi digital berlisensi penuh, PT Salvus Inti.

Produk yang resmi diluncurkan secara virtual pada Rabu (28/4) lalu ini diharapkan dapat meningkatkan penetrasi keuangan digital dan juga asuransi di Indonesia.

“OVO senantiasa mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan penetrasi keuangan digital di Indonesia, salah satunya dalam bidang asuransi. Untuk itu, inovasi ini tentunya diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan pentingnya memiliki asuransi jiwa dan kesehatan, sekaligus menggarisbawahi komitmen OVO, yang sejak awal mendukung pemerintah dalam mempercepat terciptanya masyarakat non-tunai di Indonesia,” ungkap CEO OVO Jason Thompson saat peluncuran.

PRUTect Care-Hospital Cash memberikan berbagai manfaat yang lengkap bagi para nasabah. Antara lain perlindungan Manfaat Dasar Meninggal Dunia dan Manfaat Pilihan lain, seperti santunan harian rawat inap (non ICUIntensive Care Unit), santunan harian rawat inap (ICU), santunan cacat total tetap akibat kecelakaan, santunan meninggal dunia akibat penyakit menular, dan total santunan meninggal dunia akibat kecelakaan, hingga Rp63 juta untuk paket Platinum.

Untuk masa kepesertaan, PRUTect Care-Hospital Cash menawarkan dua pilihan, yaitu per bulan dan per tahun dengan kontribusi yang sangat terjangkau mulai dari Rp5.000-an per bulan. Dengan memanfaatkan teknologi digital, PRUTect Care-Hospital Cash dapat diakses dan diperoleh melalui aplikasi OVO dengan menggunakan OVO Cash.

Adapun proses klaim dapat dilakukan secara daring dengan mudah melalui Pulse by Prudential, aplikasi kesehatan dan kebugaran dari Prudential Indonesia yang didukung kecerdasan buatan. Sebagai produk asuransi syariah, PRUTect Care-Hospital Cash mengedepankan prinsip tolong menolong. Antara lain dengan hadirnya fitur Surplus Sharing yang didonasikan untuk kegiatan sosial.

Di sisi lain, President Director Prudential Indonesia Jens Reisch menyebut bahwa pandemi Covid-19 yang masih berlangsung meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia akan kebutuhan perlindungan asuransi jiwa.

Di tengah pandemi, katanya, fleksibilitas, premi/kontribusi yang terjangkau, dan akses yang mudah, menjadi hal-hal yang harus dikedepankan dalam menghadirkan produk dan layanan asuransi.

“Kemitraan dengan OVO merupakan langkah strategis kami untuk menjadikan layanan kesehatan dan keuangan menjadi terjangkau dan dapat diakses oleh semua orang Indonesia. Didukung oleh besarnya basis pengguna serta jangkauan OVO yang luas, kami berharap dapat melindungi semakin banyak masyarakat Indonesia, memenuhi kebutuhan perlindungan mereka yang terus berubah, dan membantu mereka mendapatkan yang terbaik dalam kehidupannya,” ungkap Jens.

Dia menambahkan, peluncuran asuransi PRUTect Care-Hospital Cash di aplikasi OVO lebih dari sekadar suatu peluncuran produk. Peluncuran ini mencerminkan aspirasi untuk menghadirkan produk yang terjangkau, mudah diakses, dan relevan bagi masyarakat Indonesia dengan cara yang baru dan menarik.

OVO sendiri telah melakukan survei terkait persepsi masyarakat terhadap asuransi kesehatan dan jiwa, khususnya yang berbasis syariah kepada pengguna OVO di Jabodetabek dan non Jabodetabek.

Menurut hasil survei tersebut, rendahnya minat masyarakat terhadap produk asuransi dilatarbelakangi oleh persepsi bahwa proses klaim akan sulit dilakukan dan memakan waktu, dan bahwa asuransi belum perlu diprioritaskan sebagai pengeluaran rumah tangga. D

isebutkan bahwa 55% responden menginginkan proses untuk mendapatkan asuransi yang lebih cepat dan mudah, sedangkan 66% tertarik untuk melakukan klaim secara digital.

Sementara dari total responden yang menyatakan ketertarikannya untuk memiliki asuransi syariah, hampir 50% secara spesifik ingin memiliki asuransi jiwa syariah.

“Untuk ini OVO dengan layanan terbarunya ingin menjadi gate keeper yang dipercaya masyarakat Indonesia untuk menghadirkan produk-produk dan layanan-layanan asuransi yang dapat berguna dan membuat masyarakat Indonesia lebih sejahtera,” ungkap Vice President Financial Services OVO Irene Santoso.

Perlindungan diri

Memiliki perlindungan asuransi sebagai salah satu fondasi dasar dari perencanaan keuangan yang menyeluruh dianggap sangat penting. Hal itu diungkapkan financial planner Annisa Steviani.

Menurutnya, asuransi seperti PRUTect Care-Hospital Cash dapat membantu memberikan ketenangan pikiran karena manfaatnya dapat digunakan sebagai pengganti pendapatan (income protection) sementara agar perencanaan keuangan yang telah disusun dengan baik tidak terganggu secara signifikan.

Di samping itu, prinsip-prinsip syariah yang diterapkan di asuransi ini juga menjadi daya tarik tersendiri bagi mereka yang mengedepankan unsur dan nilai syariah di dalam kehidupannya.

Hal ini juga diamini figur publik Ananda Omesh. Melihat dari pengalamannya yang telah berhasil pulih dari infeksi Covid-19, Omesh menekankan pentingnya perlindungan diri dan keluarga. Di masa pandemi ini, katanya, ancaman kesehatan makin nyata dan risiko ketidakpastian makin tinggi.

“Di tengah berbagai pilihan produk asuransi, PRUTect Care-Hospital Cash yang berbasis syariah dan digital menjadi alternatif yang menarik karena accessible anytime anywhere di genggaman tangan, selain tentunya sesuai dengan nilai-nilai syariah. Manfaat lengkap dan harganya yang terjangkau membuat produk ini juga cocok untuk keluarga saya agar memastikan mereka pun terproteksi dengan baik,” ujarnya. (Ifa/S2-25)