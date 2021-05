Siap Bantu Anak Muda Indonesia Atur Keuangan

SALAH satu masalah yang dihadapi generasi muda atau kini biasa disebut generasi milenial adalah kesulitan dalam mengatur keuangan. Banyak dari mereka yang tidak bisa menabung. Akibatnya tentu saja mereka, tidak bisa menata masa depan.

Untuk itu PT Bank Commonwealth, meluncurkan CommBank Mobile, aplikasi perbankan baru yang inovatif untuk memenuhi kebutuhan keuangan sehari-hari dan membantu dalam mengelola keuangan lebih baik lagi untuk meraih rencana keuangan dan aspirasi anak muda Indonesia.

Melalui Aplikasi CommBank Mobile, transaksi perbankan dibuat menjadi lebih sederhana, mudah dilakukan dan lebih menyenangkan. Mulai dari proses pembukaan rekening, aplikasi ini sangat user friendly sehingga dapat membantu pengguna untuk melakukan transaksi untuk kebutuhan sehari-hari, mengelola keuangan dengan baik, hingga mengatur keuangan untuk mencapai berbagai tujuan.

Pengguna internet di Indonesia jumlahnya mencapai 202 juta orang dengan 98% populasi memiliki mobile phone, dan aplikasi mobile yang paling banyak digunakan adalah social media dan shopping application. Aplikasi perbankan dan keuangan juga banyak digunakan dan jumlah pengguna meningkat yakni hampir 40% dari pengguna internet mengakses aplikasi tersebut.

“Hal ini meyakinkan kami bahwa banyak orang membutuhkan aplikasi mobile untuk memenuhi kebutuhan finansial mereka,” kata Presiden Direktur Bank Commonwealth Lauren Sulistiawati pada acara peluncuran aplikasi CommBank Mobile yang dilakukan secara virtual.

Aplikasi CommBank Mobile merupakan bagian dari komitmen Bank Commonwealth dalam melanjutkan perjalanan transformasi digitalnya. Hal ini sejalan dengan strategi Bank untuk menjadi, a Simpler and Better Bank demi tercapainya purpose Bank, to improve the financial wellbeing of our customers and communities.

“Kami berharap nasabah kami dapat menikmati produk perbankan yang simple, fun, secara menyeluruh tapi juga tetap aman digunakan,” kata Lauren.

Dalam mengembangkan aplikasi CommBank Mobile, Bank Commonwealth melakukan riset terhadap target para pengguna untuk mendapatkan masukan mengenai perilaku keuangan anak muda di Indonesia. Hasilnya, mayoritas responden berpendapat bahwa mereka sangat konsumtif dan kesulitan untuk menabung, serta tidak memiliki kebiasan yang baik sehingga menjadi boros.

Tetapi mereka juga menyadari pentingnya menabung dan mereka merasa bisa menabung lebih banyak lagi dengan perangkat yang tepat dan dapat membantu memenuhi tujuan mereka. Responden yang merupakan anak-anak muda ini berharap aplikasi mobile yang user friendly untuk membantu mereka mengelola keuangannya dengan lebih baik lagi.

Aplikasi CommBank Mobile bukan hanya aplikasi mobile perbankan yang sederhana, tapi juga aplikasi layanan keuangan yang menyeluruh yang berpusat pada kebutuhan nasabah. Director for Digital and Strategy Bank Commonwealth Ming Chen mengaku yakin nasabah akan terdorong untuk meningkatkan kesejahteraan finansial dengan pengalaman perbankan yang intuitif dan menyenangkan dalam genggaman mereka.

Sebab calon nasabah dapat membuka rekening Bank Commonwealth melalui aplikasi CommBank Mobile tanpa perlu ke cabang dan rekeningnya langsung aktif (fully digital onboarding), CommBank Mobile juga memiliki fitur anggaran atau budgeting. Nasabah dapat mengatur anggaran dan pengeluarannya dengan baik melalui kategorisasi pengeluaran mereka dengan mudah seperti membayar tagihan, kesehatan, pendidikan atau pengeluaran untuk liburan, makan di luar rumah. Ketika pengeluaran yang sama dilakukan lagi, CommBank Mobile secara otomatis mengatur kategori tersebut yang dapat membantu nasabah melihat kembali kemana larinya pengeluaran dana mereka.

Nasabah juga dengan mudah mengatur anggaran pengeluaran bulanan untuk kategori-kategori tersebut untuk membantu mengingatkan mereka. CommBank Mobile juga dilengkapi dengan fasilitas pembayaran QR yang merupakan bagian dari Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) untuk memudahkan nasabah melakukan pembayaran secara cepat dan mudah. Hal ini merupakan dukungan Bank Commonwealth terhadap Gerakan Nasional Non Tunai yang dicanangkan oleh Bank Indonesia.

Fitur menarik lainnya dan sangat berguna adalah Goal Saver, produk yang membantu nasabah meraih financial goalsnya. “Goal Saver ini merupakan produk tabungan yang sangat fleksibel dengan pengalaman digital yang menyeluruh dan suku bunga yang kompetitif. Nasabah dapat membuat akun Goal Saver dan menggunakan fitur uniknya melalui CommBank Mobile,” jelas Rian Kaslan, Head of Digital Channels & Delivery Bank Commonwealth.

“Kami membangun aplikasi CommBank Mobile untuk menjadi financial buddy nasabah kami yang bisa membantu merencanakan dan mewujudkan aspirasi keuangan mereka,” tutup Rian. (RO/A-1)