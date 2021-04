Sandiaga Minta UKM Ramaikan Dubai Expo lewat Rendang

HADIRKAN rendang bercita rasa unggulan dalam Dubai Expo, Uni Emirat Arab, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mendorong sejumlah pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) rendang di Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, untuk terlibat mempromosikan kuliner tersebut.

Hal itu disampaikan Sandiaga ketika menyambangi Sentra IKM Rendang yang terletak di Padang Kaduduk, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat pada Kamis (22/4).

"Kita gerak cepat, kamu berkordinasi dengan wali kota dan jajaran, The City Of Rendang ini kita harapkan langsung mengambil tempat di Spices of The World, dan kita akan mempromosikannya di Dubai Expo 2021," kata Sandiaga dalam keterangan yang dikutip Jumat (23/4).

Dubai Expo 2021 sendiri direncanakan mulai pada Oktober mendatang. Keputusan untuk merangkul para pelaku IKM diungkapkan Sandiaga, merupakan upaya pemerintah dalam pemulihan sektor parekraf nasional.

Lalu, mengingat usulan pembangunan industri rendang itu sebelumnya disampaikan dalam rapat virtual bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Panjaitan, Senin (19/4).

Sandiaga mengaku secara langsung meminta seluruh pelaku IKM rendang dapat bersiap, karena pihaknya akan melakukan satu gerakan kolosal, yakni Indonesia Incorporated (tergabung) untuk mendukung produk-produk ekonomi kreatif, khususnya kuliner.

"Dan karena rendang menempati posisi teratas, kita sudah tetapkan rendang pada top of the list, jadi ini yang akan kita lakukan untuk membuka peluang suaha dan membangkitkan ekonomi kita," imbuhnya.

Bersamaan dengan hal tersebut, para pelaku di Sentra IKM Rendang katanya juga direncanakan bakal mendapatkan insentif berupa subsidi ongkos kirim (ongkir) dari pihaknya bekerjasama dengan Kementerian Perdagangan

Lewat subsidi tersebut, Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu berharap penjualan rendang maupun beragam produk ekonomi kreatif asal Sumatera Barat dapat meningkat.

"Kalau tidak salah beberapa hari ke depan akan difinalisasi, kita akan memberikan subsidi ongkir dan juga mendorong beberapa produk ekonomi kreatif. Ini yang kita harapkan dalam satu-dua hari kebijakan ini bisa segera diumumkan," jelas Sandiaga

Sementara itu, Wali Kota Payakumbuh Riza Falepi menyampaikan rendang menjadi komoditas unggulan dan potensial dari Sumatera Barat. Merujuk penawaran peluang usaha yang ditawarkan Kemenparekraf Republik Indoneisa, dirinya menyambut terbuka.

"UKM di sini ada sekitar 23 UKM, ada yang bagus-penjualannya sampai Rp1 miliar, ada juga yang sehari bisa memasak rendang sampai 600 kilogram. Ini boleh dibuatkan kerjasama, boleh swasta yang investasi di sini pakai brand (mereka) sendiri, boleh juga bekerjasama dengan kami," tandasnya. (OL-8)