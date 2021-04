Electronic City The Park Sawangan Hadirkan Program Gratis Belanja

Prosesi gunting pita Gran Opening Electronic City di The Park Sawangan oleh Direktur Electronic City Roland Hutapea (kiri) dan Mall Director The Park Sawangan Ibu Teges Prita Soraya (kanan).

BERADA di dalam Mal terbesar dan berlokasi strategis di Sawangan, Electronic City pada, Jumat (23/4) secara resmi membuka toko ke-62 di Lantai 3 The Park Sawangan. Toko Electronic City di The Park Sawangan ini memiliki area penjualan seluas 417 m2 serta menawarkan beragam variasi produk elektronik mulai dari audio-video, home appliances, mobile devices and gadgets, serta IT/office equipment.

Sebelum resmi dibuka, dilakukan prosesi gunting pita oleh Direktur Electronic City Bapak Roland Hutapea dan Business Development Director Nirvana Group Ibu Teges Prita Soraya. Sejak pertama kali hadir di Indonesia 19 tahun yang lalu, Electronic City (PT Electronic City Indonesia, Tbk.) berkomitmen untuk menjadi toko ritel elektronik modern yang menyediakan produk elektronik terlengkap serta pelayanan terbaik kepada seluruh konsumen.

“The Park Sawangan merupakan pusat perbelanjaan yang mudah diakses dari Depok, Tangerang, Bogor, dan Jakarta sehingga memiliki potensi pasar yang besar bagi Electronic City. Berada di lokasi yang strategis dan dekat dengan kawasan pemukiman, kehadiran Electronic City di The Park Sawangan pastinya akan turut membantu Electronic City dapat lebih dikenal oleh masyarakat Sawangan dan sekitarnya,'' kata Josephine Karjadi, Marketing and Business Development Director Electronic City. ''Kami berharap, Electronic City dapat menjadi toko elektronik terpercaya dan dapat diandalkan untuk semua kebutuhan masyarakat terhadap produk elektronik baik rumah tangga maupun perkantoran,” tambah Josephine.

Pada hari ini, Electronic City juga meresmikan pembukaan kembali toko Electronic City di Margo City Depok yang berada di Lantai 2. Pembukaan kembali dilakukan setelah selesai direnovasi. Dan toko ini sudah menerapkan konsep toko terbaru yang lebih fresh, hangat, dan modern sehingga membuat konsumen lebih nyaman ketika berbelanja.

“Electronic City berkomitmen untuk menghadirkan 'Convenience Shopping Experience', antara lain dengan menghadirkan produk elektronik asli dan bergaransi resmi nasional, suasana toko yang nyaman, staf handal yang informatif serta 12 added value untuk menghadirkan kenyamanan dan kemudahan bagi customer baik yang berbelanja di toko offline maupun berbelanja di online (ECI.ID).” ungkap Josephine.

Untuk melengkapi kemeriahan peresmian toko baru di The Park Sawangan dan Reopening toko di Margo City Depok ini, sepanjang periode 23-25 April 2021, bagi konsumen yang berbelanja di Electronic City berkesempatan mendapatkan hadiah langsung. Salah satunya adalah GRATIS BELANJA atau dengan kata lain Electronic City akan ‘mentraktir’ belanjaan Anda sehingga Anda tidak perlu membayar produk yang dibeli.

Selain itu, juga ada potongan langsung dengan Kartu Debit BRI dan Kartu Kredit BCA/BNI/Mandiri. Promo lain sepanjang bulan Ramadan ini adalah promo BEDUG (Belanja Elektronik Dapat Untung Gede). Pada program BEDUG, pelanggan berkesempatan mengikuti program undian untuk memenangi hadiah berupa Logam Mulia 10 gram, PlayStation 5, Voucher belanja Electronic City total Rp15 Juta, Mesin cuci front loading, LED TV 75' dan beragam hadiah menarik lainnya. Promo ini berlangsung hingga tanggal 23 Mei 2021 mendatang.

Electronic City telah menyiapkan beragam kemudahan dan keuntungan (nilai tambah) untuk seluruh pelanggan. Seperti Gratis Pengiriman dan Pemasangan (syarat dan ketentuan berlaku); Harga terbaik dan tanpa biaya tambahan serta cicilan 0% hingga 24 bulan untuk pembayaran menggunakan Kartu Kredit; menyediakan cicilan tanpa kartu kredit dengan financing seperti Home Credit Indonesia, Mega Zip, AEON, BAFF; Gratis asuransi kebakaran, banjir dan petir selama 1 tahun. Aplikasinya dapat didownload di Android dan IOS. Hingga saat ini Electronic City mengoperasikan 62 toko yang tersebar di 26 kota dalam 13 provinsi di seluruh Indonesia.

Electronic City juga memiliki program membership yaitu E-CITYZEN yang menawarkan banyak keuntungan. Antara lain harga khusus member, mendapatkan update promo setiap minggunya dan memperoleh poin yang dapat ditukar dengan berbagai hadiah menarik. Seluruh konsumen Electronic City dapat menjadi member E-Cityzen tanpa dipungut biaya.

Untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan seluruh pengunjung toko, Electronic City menjalankan protokol kesehatan Covid-19 sesuai anjuran pemerintah secara ketat. Seperti melakukan pengecekan suhu tubuh seluruh karyawan dan pengunjung, wajib menggunakan masker, melakukan pembersihan produk display secara berkala, menyediakan hand sanitizer di area toko, menerapkan aturan jaga jarak fisik di area kasir dan area tunggu, menjalankan cashless payment.

“Ayo kunjungi toko kami di The Park Sawangan Lantai 3 dan Margo City Lantai 2, untuk mendapatkan produk elektronik impian Anda dengan promo menarik setiap minggunya dan tentunya dengan pelayanan yang terbaik,” tutup Josephine.

Untuk mengetahui update terkini Electronic City, like dan ikuti social media kami, Instagram: @electroniccityid, Facebook: Electronic City Indonesia, dan kunjungi website kami www.eci.id. (RO/OL-10)