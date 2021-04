Hunian Tapak paling Menarik Konsumen selama Pandemi

HUNIAN tapak merupakan sektor properti yang dinilai paling tangguh dan menarik konsumen selama pandemi covid-19. Fungsi hunian saat ini tidak hanya sebagai tempat tinggal, tapi juga harus dapat menunjang produktivitas, kesehatan, dan kenyamanan penghuninya.

Itu disampaikan Direktur Paramount Land, Aryo Tri Ananto. "Merespons tingginya minat konsumen terhadap Nara Village tahap pertama yang habis terjual, kami kembali memberi kesempatan dengan menghadirkan Nara Village The Jewel of Nara yang akan resmi dipasarkan pada 24 April 2021," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (23/4). Nara Village The Jewel of Nara merupakan hunian yang mengaplikasikan konsep healthy lifestyle pada desain bangunan serta penyediaan fasilitas dan berbagai fitur hunian dalam satu lokasi.

Berada tepat di sebelah Nara Village tahap pertama, hunian teranyar itu dikembangkan dengan konsep desain tata letak dan lingkungan yang terinspirasi oleh keindahan Jepang, memaksimalkan pencahayaan, dan memberikan kenyamanan bagi penghuninya. Keunggulan utama Nara Village The Jewel of Nara terletak pada konsep desain yang mendukung gaya hidup sehat dan modern dengan sejumlah fitur seperti smart air ventilation, portable water system, solar water heater, solar panel, smart door lock, high speed internet, dan AC yang tersedia di setiap ruangan.

Masing-masing tipe hunian memiliki 3-4 kamar tidur dengan kamar tidur utama yang ekstraluas, ruang tamu, ruang keluarga, pantry, kamar mandi, serta carport. Hal yang menarik lagi yakni sejumlah fasilitas taman tematik bernuansa Jepang (Hanami Garden dengan minigolf, Rikyu Garden, dan Mizuya Garden), jogging track sepanjang 1.260 meter, clubhouse, kolam renang, fish pod, dan reflecting pool yang memungkinkan seluruh keluarga melakukan beragam aktivitas pribadi atau bersama-sama secara leluasa.

Direktur Sales & Marketing Paramount Land M Nawawi menanbahkan bahwa sesuatu yang berharga pada saat situasi pandemi yaitu kesehatan dan gaya hidup sehat, termasuk dalam memilih hunian yang beradaptasi dengan kondisi new normal. Faktor pemilihan hunian ini menjadi sangat penting, seperti lingkungan yang sehat, nyaman, pencahayaan dan penghawaan alami yang optimal masuk ke rumah. "Faktor lain yaitu akses ke hunian, kemudahan mobilitas, serta fasilitas-fasilitas yang tersedia di sekitar hunian sebagai penunjang kebutuhan hidup," tuturnya.

Nara Village merupakan salah satu hunian yang mengakomodasi kebutuhan konsumen tersebut di atas, hadir dengan sentuhan nuansa keindahan Jepang yang mendukung gaya hidup sehat dan modern. Berada di lokasi yang strategis dan lingkungan sudah hidup, Nara Village tepat dijadikan sebagai hunian idaman bagi keluarga masa kini.

Nara Village The Jewel of Nara pada tahap perdana diluncurkan dalam jumlah terbatas sebanyak 63 unit dengan harga mulai dari Rp2 miliaran (sudah termasuk PPN) per unit. "Kami menyediakan beragam cara pembayaran yang mudah dan menarik, di antaranya supercash, tunai keras, KPR (angsuran ringan), dan tunai bertahap. Untuk menjaga ketertiban pada saat penjualan secara virtual, setiap konsumen harus mendaftarkan diri dan melakukan proses booking secara online yang telah dimulai pada 31 Maret sampai 21 April 2021. Kami tetap melayani konsumen dengan pelayanan berbasis virtual dan penjualan/pertemuan yang menerapkan protokol kesehatan," terangnya.

Respons dan minat masyarakat terhadap Nara Village tahap kedua ini luar biasa, sampai saat ini pihaknya telah menerima pemesanan sebanyak 150% dari unit tersedia. Bagi masyarakat dan konsumen yang ingin langsung melihat suasana hunian Nara Village The Jewel of Nara beserta lingkungan dengan sentuhan keindahan Jepang, tersedia show unit yang dapat dikunjungi setiap hari dengan mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. (OL-14)