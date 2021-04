Peringati Hari Bumi, MODENA Ajak Pelanggan untuk Lebih Peduli

SEBAGAI salah satu merek penyedia peralatan rumah tangga terunggul di Tanah Air, MODENA terus beri inspirasi kepada masyarakat untuk turut berpartisipasi melawan pemanasan global. Di Hari Bumi tahun ini pada 22 April, MODENA menanamkan kepercayaan di mana kita semua bisa melawan pemanasan global jika dilakukan bersama-sama.



“MODENA akan terus berinovasi, maupun itu dari segi produk, maupun program-program yang menginspirasi masyarakat untuk berbuat baik,” tutur Bagus Prastowo, sebagai Senior Vice President MODENA. “Tahun ini, MODENA akan melakukan hal yang lebih spesial lagi yaitu memperingati Earth Day dengan menjalankan gaya hidup yang Earth-friendly.”



Diadakan di MODENA Experience Center Satrio, MODENA mengajak pelanggan dan rekan-rekan media untuk memperingati Hari Bumi atau Earth Day dengan mematikan lampu selama 30 menit di semua MODENA Experience Center dan MODENA Home Center, baik di Indonesia maupun mancanegara.



Selanjutnya, tamu akan menyantap hidangan plant-based atau makanan vegan yang sudah disiapkan oleh MODENA Culinaria sebagai hidangan buka puasa, sebagai upaya untuk mengurangi carbon impact terhadap Bumi.



Pada acara bertajuk 'MODENA for Earth' tersebut, Jimmy Tjan, selaku Vice President of Marketing Strategy, menjelaskan lebih detail tentang berbagai program MODENA yang mendukung pelestarian Bumi. Hadir juga Andini Effendi, selaku Nature Ambassador dari Yayasan Konservasi Alam Nusantara, dan Ali Abdullah, Co-Founder Warung Sehat 1,000 Kebun, yang turut menambah wawasan acara tentang upaya pelestarian Bumi dan lingkungan.



Seluruh pegawai maupun pelanggan MODENA akan didorong untuk mengikuti beberapa kegiatan seperti membersihkan tempat kerja atau tempat tinggal mereka. Khususnya untuk pegawai kantor yang turut menjalani beberapa aktivitas seperti mengadakan ‘working area clean up’ dan terus menyoroti pegawai-pegawai yang menjalani bike to work untuk terus memberikan inspirasi.



Memberikan bibit bunga Telang yang mengandung banyak manfaat bagi tubuh adalah juga salah satu cara MODENA mengajak pelanggan untuk lebih peduli dengan kesehatan tubuh maupun bumi. Dengan setiap pembelian produk MODENA dengan nilai total Rp2.000.000-Rp10.000.000, pelanggan akan diberikan 2 bibit buah telang.



Selebih itu, MODENA menjalankan program agar pelanggan bisa menukarkan barang bekas yang masih layak pakai dan mendapatkan diskon sampai dengan 50%. Seluruh barang akan dikumpulkan dan selanjutnya akan didonasikan ke komunitas yang membutuhkan.



Tak hanya ini saja, 'Bike to Customer' adalah program lain dari MODENA sebagai salah satu upaya untuk mengurangi gas karbon monoksida yang dikeluarkan oleh mobil atau motor. Program ini dilakukan setiap Sabtu untuk di wilayah-wilayah tertentu. Pada program ini teknisi akan menggunakan sepeda untuk mengunjungi pelanggan.



Sebagai tambahan bentuk aksi kepedulian MODENA kepada Bumi, MODENA menggalangkan fitur Trade-In produk. Yaitu menukarkan barang yang lama dengan yang baru, yang juga akan dimulai pada saat MODENA Ramadan Big Sale.



Dilangsungkan pada 23 April hingga 2 Mei 2021, selain kegiatan Trade-In, pelanggan juga akan dimanjakan dengan banyak promo seru seperti diskon sampai dengan 80%, Cashback sampai dengan Rp1.000.000, voucher kelas memasak MODENA Culinaria dan lebih banyak lagi.



“Kami tak akan berhenti melakukan upaya-upaya ini. Pemanasan global akan terus berlanjut dan kami akan terus melawannya di hari-hari selanjutnya,” lanjut Bagus Prastowo. “Kami berharap masyarakat tanah air bisa terinspirasi untuk lebih mencintai bumi kita semua dan melakukan sesuatu untuk kebaikan masa depan kita.”



Untuk informasi lebih lanjut terus ikuti official instagram kami di @modenaindonesia. Atau kunjungi website MODENA di www.modena.co.id. (RO/OL-10)