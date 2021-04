Little Tokyo Jababeka Tawarkan Hunian Konsep Flexhome

SEJUMLAH kebijakan pemerintah dinilai akan mendongkrak pasar properti tanah air tahun ini. Hal itu pun disambut proyek Little Tokyo Jababeka yang digarap PP Properti dan Grahabuana Cikarang dengan menggelar Kick-Off 2021 yang ditujukan bagi tenaga pemasar.

Direktur Utama Project Little Tokyo Jababeka Ian Octaviandi mengungkapkan, sejumlah kebijakan pemerintah yang menjadi sinyal positif industri properti ialah kebijakan Bank Indonesia terkait penurunan suku bunga acuan BI 7- Days Reverse Repo Rate (BI7DRRR) menjadi 3,5%. Nilai ini menjadi suku bunga acuan terendah sepanjang sejarah,

"Penurunan bunga ini didukung dengan pelonggaran maksimal 100% Loan to Value (LTV) dan Financing to Value (FTV) untuk semua jenis properti, termasuk rumah tapak dan rumah susun menjadi angin segar bagi kami," ujar Ian dalam keterangan tertulisnya.

Sebagai bentuk wujud optimisme itu, Little Tokyo Jababeka akan segera membangun hunian dengan konsep Flexhome, yaitu perpaduan artistic tata Kelola interior fungsional multifungsi yang membuat unit apartemen biasa mendapat dua atau lebih kegunaan ruangan.

Ian menambahkan, perubahan tata kelola interior itu secara langsung bisa menjadi kesatuan dengan investasi, konsep investasi bisnis dan investasi yang jelas dan minim risiko menjadikan bisnis properti melalui pemilikan dan kepengelolaan unit ini menjadi menarik.

Baca juga : Biaya Membengkak, Waskita Karya tidak Naikkan Gaji Pegawai

"Unit tahap pertama yang saat ini dipasarkan berupa type Youth Edition, 1br deluxe, 1br suite dan 2br dengan luasan mulai 20 m2 sd 55 m2, khusus type 1br deluxe dipasarkan lengkap dengan interior dan jaminan sewa, kemudahan cara bayar dengan cicilan extra ringan menjadi perpaduan menarik, ditambah adanya opsi jaminan sewa & free service charge," jelas Ian.

Kawasan Little Tokyo Jababeka berada pada Kawasan CBD utama Jababeka,sam. Proyek seluas 4,6 hektare itu nantinya akan terintegrasi dengan moda transportasi berkonsep TOD. Rencananya akan dibangun 6 menara apartemen dan Kawasan komersial, penjajakan telah dilakukan dengan ditandatanganinya MoU dengan AEON Retail.

Ian mengungkapkan, potensi Little Tokyo Jababeka terletak pada lokasinya yang berada di kawasan ekonomi dan jasa yang terus berkembang dalam area kota mandiri Jababeka seluas 5.600 hektare. Dalam kawasan Jababeka terdapat 1.500.000 populasi, 1.000.000 tenaga kerja produktif, 150.000 expatriate, 1.600 perusahaan multinasional, 16 pusat pendidikan, 13.300 siswa, 18 sarana transportasi, 10 hotel dan 3 akses tol.

Selain itu, kemudahan dari dan menuju Koridor Timur Jakarta ditandai dengan lengkapnya transportasi massal yang praktis dan mudah seperti KRL Commuter Line Jakarta-Cikarang, Feeder Busway, JR Connexion, TransJakarta yang terintegrasi dengan Transpatriot serta Royaltrans. (RO/OL-7)