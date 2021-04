Banjir Sentimen Positif, Jababeka Tingkatkan Penjualan

KONDISI pasar properti mendapatkan banjir sentimen yang mampu meningkatkan penjualan di sektor ini.

Sebut saja kondisi bunga yang rendah, uang muka rendah, pembebasan PPN bagi properti dengan nilai tertentu serta perekonomian yang mulai membaik.

Mengawali tahun ini,“Little Tokyo Jababeka" yang merupakan project Kerjasama PP Properti dan Grahabuana Cikarang, menggelar Kick-Off 2021 dengan menggandeng jaringan tenaga pemasar property agent. Kegiatan ini bertujuan memberikan informasi update, edukasi dan motivasi kepada rekan-rekan pemasar agar tetap berkontribusi maksimal di tahun 2021.

“Kami menyambut baik kebijakan Bank Indonesia terkait penurunan suku bunga acuan BI 7- Days Reverse Repo Rate (BI7DRRR) menjadi 3,5%. Nilai ini menjadi suku bunga acuan terendah sepanjang sejarah, dimana sebelumnya BI telah menurunkan suku bunga sebanyak empat kali selama pandemi Covid-19. Penurunan bunga ini didukung dengan pelonggaran maksimal 100% Loan to Value (LTV) dan Financing to Value (FTV) untuk semua jenis properti, termasuk rumah tapak dan rumah susun menjadi angin segar bagi kami,” ucap Ian Octaviandi, Direktur Utama Project Little Tokyo Jababeka.

Pihaknya pun terus membukukan penjualan dan bersiap memulai pembangunan pada semester 4 tahun ini, konsep pemasaran digital pun telah terapkan sejak awal dan akan terus di optimasi secara maksimal.

Andrela Amsil –Marketing Direktur Project Little Tokyo Jababeka mengatakan rekan pemasar adalah garda terdepan kami. "Untuk itu kami berkomitment memberikan pelatihan dan kegiatan lainnya secara berkelanjutan guna memaksimalkan pencapaian, ini dilakukan secara off-line bertempat di President University Jababeka dan dilakukan dengan menerapkan protokol Kesehatan maksimal” ujar Andrela Amsil.

Beberapa yang terus berinovasi akan tetap unggul meskipun krisis atau bahkan pandemic masih berlangsung.

Angin perubahan tersebut kini berhembus kencang di timur Jakarta, Kolaborasi PP Properti & Grahabuana Cikarang (anak usaha PT. Kawasan Industri Jababeka Tbk) pada Little Tokyo Jababeka kini menghembuskan nafas baru dengan segera diluncurkannya konsep hunian FlexHome.

Konsep FlexHome ini adalah perpaduan artistic tata kelola interior fungsional multifungsi yang membuat unit apartemen biasa mendapat dua atau lebih kegunaan ruangan tersebut.

Opsi perubahan tata kelola interior ini secara langsung bisa menjadi kesatuan dengan investasi, konsep investasi bisnis dan investasi yang jelas dan minim risiko menjadikan bisnis property melalui pemilikan dan kepengelolaan unit ini menjadi menarik.

Unit tahap pertama yang saat ini dipasarkan berupa type Youth Edition, 1br deluxe, 1br suite dan 2br dengan luasan mulai 20 m2 sd 55 m2, khusus type 1br deluxe dipasarkan lengkap dengan interior dan jaminan sewa, kemudahan cara bayar dengan cicilan extra ringan menjadi perpaduan menarik, ditambah adanya opsi jaminan sewa & free service charge.

Kawasan Little Tokyo Jababeka berada pada Kawasan CBD utama Jababeka. Lokasi seluas 4,6 ha ini nantinya akan terintegrasi dengan moda transportasi berkonsep TOD, sesuai planning awal akan dibangun 6 tower apartemen dan Kawasan komersial, penjajakan telah dilakukan dengan ditandatanganinya MOU dengan AEON Retail

Lokasi ini tepat bersebelahan dengan Kawasan Pendidikan President University, setiap tahunnya 1.800 mahasiswa bergabung dalam 4 fakultas yaitu Bussiness, Engineering, Computer Sience & Humanities dengan 16 pilihan study programs. (RO/E-1)