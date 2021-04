Meski Dihanrtam Pandemi, Panasonic Pastikan Terus Hadirkan Inovasi

PANDEMI Covid-19 berdampak pada semua elemen kehidupan, tak terkecuali dunia usaha. Meski demikian, PT, Panasonic Gobel Indonesia memastikan akan terus melakukan inovasi sebagai upaya adaptasi dan mendukung gaya hidup sehat yang kini jadi perhatian utama masyarakat.

President Director PT Panasonic Gobel Indonesia Tomonobu Otsu mengatakan, berlandaskan filosofi Co-existing dan Co-prosperity, kemitraan Panasonic dan Gobel, mampu secara konsisten menghadirkan berbagai inovasi dalam hal teknologi untuk membantu meningkatkan taraf hidup dan tingkat kebahagiaan masyarakat Indonesia menuju ke kehidupan yang lebih baik sesuai dengan slogan perusahaan ‘A Better Life, A Better World’.

"Tahun ini, kami menghadapi situasi sulit karena pandemi dan lockdown yang berdampak serius pada bisnis kami, namun pandemi ini telah memberikan banyak tantangan dan peluang baru bagi kami untuk terus menghadirkan inovasi produk maupun teknologi dengan tujuan menciptakan lingkungan yang sehat dan bahagia bagi orang-orang di seluruh dunia”, ujar Tomonobu Otsu dalam keterangan tertulisnya.

Sejumlah inovasi yang dihadrikan Panasonic, diantaranya adalah teknologi nanoe X yang menghasilkan partikel air atau OH, dan terbukti 99,99% efektif mampu melawan bakteri, allergen, dan virus korona yang melekat di permukaan benda dan udara dalam ruangan selama 2 jam

"Data tersebut berdasarkan hasil uji validasi efisiensi nanoe X oleh Texcell, Prancis, sehingga dapat membantu setiap orang bebas beraktivitas tanpa rasa khawatir dengan suasana lingkungan yang aman dan nyaman di tengah-tengah situasi pandemi," ujar Otsu.

Teknologi nanoe X telah disematkan di rangkain produk penjernih udara Panasonic seperti (Air Conditioner, Air Purifier, nanoe Generator) dan pada produk Lemari Es, serta Hair Dryer. Teknologi nanoe X ini menekankan pada perbaikan, penciptaan, serta menjaga kualitas udara ruangan yang lebih bersih, segar, dan sehat di rumah, kantor, maupun di kendaraan untuk kehidupan yang lebih baik.

Selain itu, Panasonic juga menghadirkan inovasi untuk menjaga kualitas pangan dengan teknologi Prime Fresh yang membantu penyimpanan makanan yang sehat dan segar lebih lama. Teknologi ini dapat menghemat waktu, menjaga nutrisi, mempertahankan rasa makanan dengan sempurna, dan mampu menjaga kesegaran makanan hingga tujuh hari lamanya.

Selain itu dapat menjaga suhu kompartemen kulkas di -30 C, sehingga menyediakan keunggulan fungsi lemari es dan freezer yang memberikan dua fungsi sekaligus dalam satu kulkas, untuk keluarga Indonesia.

Panasonic juga menghadirkan inovasi pada produk audio visual yaitu Panasonic OLED 4K dan True Wireless Earbuds RZ-S500W & RZ-S300W. Panasonic OLED 4K dengan Procesor HCX, Filmmaker Mode, dan tata suara menghadirkan momen dengan nyata, dengan suara 360°immersive dan kualitas gambar yang cemerlang.

Sementara itu True Wireless Earbuds RZ-S500W & RZ-S300W memiliki konektivitas stabil, suara berkualitas tinggi, dengan Dual Hybrid Noise Cancelling, ukuran yang compact, serta ketahanan baterai yang mencapai 19,5 jam.

"Kedua produk Audio Visual tersebut diharapkan dapat memberikan hiburan dengan kualitas terbaik dalam menunjang aktivitas setiap orang di era New Normal ini," tutur Otsu.

Sebagai upaya dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat, Panasonic melihat tren memasak di era New Normal ini sebagai peluang untuk menghadirkan alternatif yang membuat proses memasak di rumah lebih mudah, cepat, dan sehat dengan Cubie Oven Convection NU-SC180 Oven air frying. Memiliki keunggulan bebas minyak, dan rendah kalori untuk dapat mengolah makanan yang lebih sehat.

Selain berinovasi dalam kualitas produk dan teknologinya, Panasonic terus berupaya meningkatkan pelayanannya. Untuk menjaga kualitas terhadap setiap produk elektronik dalam performa terbaiknya, Panasonic telah memiliki 323 jaringan pelayanan yang tersebar di seluruh kota di Indonesia, terdiri dari 53 pusat layanan dan 270 pusat layanan resmi, serta menyediakan aplikasi digital dan chat bot agar bisa terhubung dengan konsumen dengan lebih mudah dan cepat.

“Mulai dari tahun Fiskal baru 2021 ini, kami optimistis untuk terus bergerak maju dan beradaptasi dengan setiap perubahan di situasi sulit saat ini. Kami percaya bahwa peluang selalu ada di mana saja, oleh karena itu PT Panasonic Gobel Indonesia dan seluruh mitra kerja akan bergerak sebagai satu kesatuan 'moving as one' bersama inovasi teknologi Panasonic, untuk mengukuhkan komitmen dalam membangun hidup yang lebih baik sesuai tagline perusahaan A Better Life, A Better World," pungkas Otsu. (RO/OL-7)