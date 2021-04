Ramadan Hadir, Hotel Tangkap Peluang Bisnis Kuliner

BULAN suci Ramadan menjadi bulan yang ditunggu-tunggu umat Islam di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Berbagai sajian kuliner dan budaya pun hadir di berbagai penjuru daerah di Indonesia, selama Ramadan. Peluang ini dimanfaatkan hotel untuk menawarkan kuliner dan menggaet tamu.

Di Jawa Timur misalnya, The Westin Surabaya mengajak para tamu untuk merasakan pengalaman 'Journey to The Silk Road' selama bulan suci Ramadan tahun ini.

Mengusung nuansa Timur Tengah yang semarak, hotel ini menawarkan berbagai program yang dipersiapkan khusus selama satu bulan, mulai dari warna-warni dekorasi, pilihan menu otentik, kegiatan staycation untuk keluarga hingga paket pertemuan selama bulan Ramadhan.

"Di bulan Ramadhan ini, kami akan mengajak Anda menelusuri 'Journey to The Silk Road' di The Westin Surabaya. Lewat program istimewa ini, para tamu akan menikmati berbagai perayaan dan kemeriahan yang intim dan personal, sesuai dengan konsep 'Eat Well,' Work Well," dan 'Sleep Well' yang diusung oleh Mariott Bonvoy," ujar Complex General Manager The Westin Surabaya dan Four Points by Sheraton Surabaya, Pakuwon Indah, Alamsyah Jo, dalam keterangan resmi, Sabtu (10/4).

Untuk menikmati santapan lezat bersama teman dan keluarga, para tamu dapat menemukan menu khas Timur Tengah dan Asia di Iftar Buffet yang disajikan di Magnolia Restaurant. Menu istimewa Iftar Buffet 'Journey to The Silk Road' antara lain Baba Ghanoush, Kabsha, Beef Kofta, Humush, Lamb Ouzi, Laksa Singapura, dan Muhallabiah yang menggiurkan lidah pengunjung.

Sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat dan protokol keselamatan dari Marriot Bonvoy, di Iftar Buffet, The Westin Surabaya menerapkan kapasitas tempat duduk dan jumlah tamu hingga 50%. Program promosi Early Bird juga ditawarkan oleh The Westin Surabaya, dengan potongan harga 50% untuk reservasi hingga 10 April 2021, untuk penggunaan kapan saja selama Ramadhan.

Untuk pertemuan kasual dengan kolega dan orang-orang terdekat, para tamu juga dapat menikmati Moroccan High Tea di Sky Lounge, sembari menunggu waktu berbuka puasa. Mulai pukul 2 siang, afternoon tea dapat dinikmati dengan berbagi pilihan menu Timur Tengah dan Western, seperti Feta Cheese, Almond Nougat, Chocolate Mint Bar, Baklava, Um Ali, dan Moroccan Tea.

The Westin Surabaya juga menawarkan Takeaway Iftar Promotion, dengan menyediakan hidangan ala carte atau paket. Untuk berbagi kebahagiaan Idul Fitri, hotel ini juga menawarkan paket hampers yang dibuat khusus, dengan berbagai pilihan homemade cookies bernuansa Ramadan.

"Di The Westin Surabaya, bukan hanya kenyamanan tamu yang menjadi prioritas kami, tetapi juga kualitas hidup secara holistik. Karena itu, kami mengundang Anda untuk menyelami 'Journey to The Silk Road' sehingga Anda dapat meningkatkan keseimbangan kehidupan kerja Anda dengan cara yang baru, sambil menjalankan ibadah puasa selama bulan suci Ramadhan," tambah Jo. (E-3)