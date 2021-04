Cetak Transaksi Fantastis Ray White Optimistis Hadapi 2021

PERUSAHAAN agen properti global asal Australia, Ray White, kembali menggelar Annual Awards 2021 yang bertempat di Grand Hyatt hotel Jakarta pada Jumat (9/4). Pemberian penghargaan ini merupakan apresiasi perusahaan kepada para Marketing Executives terbaik yang berhasil menorehkan kesuksesan bersama sepanjang tahun 2020.

Malam penganugerahan Ray White & Loan Market Annual Awards dipersembahkan bagi seluruh Marketing Executives, Loan Advisers dan kantor-kantor yang telah sukses bersaing dan tetap menjadi pemenang di tengah tantangan pandemi yang masih terus berlangsung.

“Setiap tahun saya menyaksikan para leaders dan marketing-marketing terbaik yang konsisten masuk dalam kategori Top 15 ataupun sebagai pendatang baru. Malam ini saya menatap wajah- wajah orang-orang terbaik tersebut and I am so proud of them,” ujar Country Director Ray White Indonesia Johann Boyke Nurtanio, Jumat (9/4).

Di tengah pandemi covid-19 para pelaku bisnis properti, baik investor dan end user, memanfaatkan momentum buyer’s market untuk berinvestasi di sektor properti. Yang cukup mengejutkan, di tengah situasi yang masih mencekam, terdapat rentetan transaksi penjualan yang bernilai fantastis di dalam Ray White group.

Hal ini tentu diharapkan dapat mendorong calon investor properti yang selama ini ragu, menjadi kembali bergairah untuk berinvestasi kembali di sektor properti. Terlebih investasi di sektor properti relatif lebih aman dan tetap menjadi pilihan dibandingkan sektor lainnya.

Di ajang Ray White & Loan Market Annual 2021 hadir Country Director Ray White Indonesia, dan CEO Loan Market Indonesia Sari Dewi, serta principals, marketing dari kantor-kantor Ray White di seluruh Indonesia, dan Loan Advisers.

Tahun ini Ray White Indonesia telah memilih 23 kategori penghargaan terbaik. Dua diantaranya adalah kategori favorit yang selalu dinanti, yaitu Marketing Executive of the Year dan Office of the Year.

Marketing Executive of the Year dimenangkan oleh Felix Budy dari Ray White Commercial dan Office of the Year berhasil diraih oleh kantor Ray White Prestige Kelapa Gading.

Di malam penganugerahan ini, sister company Ray White, yaitu Loan Market Indonesia juga ikut memberikan penghargaan kepada para Loan Advisers yang telah sukses bersama sepanjang 2020.

Dari 13 kategori yang masuk dalam nominasi, Meiko Sari Nuriza dari Loan Market Adam Malik berhasil memenangkan kategori Loan Adviser of The Year. Kemudian, kategori Top 3 Offices Based on Gross Commission berhasil diraih oleh Loan Market Adam Malik Ciledug.



Kegiatan Annual Awards tahun ini didukung oleh Jababeka Residence, Bank CIMB Niaga, Bank BCA, Bank Mandiri, BPR Intidana dan Bank BTN. Keenam perusahaan tersebut merupakan mitra Ray White Indonesia yang senantiasa memberikan dukungan terhadap event-event Ray White. (S-4)