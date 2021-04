Penghuni NavaPark BSD Nikmati Botanic Park dan Akses Terowongan

KAWASAN hunian paling premium di BSD City, NavaPark, berkomitmen menyediakan fasilitas dan infrastruktur dengan konsep resor internasional demi memanjakan para penghuninya. Salah satu bentuk komitmen nyata itu, NavaPark meresmikan Botanic Park serta akses terowongan khusus pejalan kaki dan pengendara sepeda menuju pusat niaga atau central business district (CBD) BSD City yang berlangsung pada Kamis (8/4).

Botanic Park merupakan hamparan padang hijau seluas kurang lebih 10 hektare. Di dalamnya terdapat sekitar 1.200 pohon dengan berbagai jenis, romantic spring lake, lakeside plaza, central plaza, camping ground, panoramic viewing deck, golfer park, kite flying park, BBQ pit, jogging track & cycling track, outdoor fitness, dan birdland. Fasilitas taman tersebut didesain oleh arsitek internasional dari Singapura, Ramboll, dengan tiga tema zona yakni aktivitas, komunitas, dan inspirasi.

CEO Residential National Sinar Mas Land Herry Hendarta menerangkan bahwa kehadiran Botanic Park akan memberikan efek positif yang luar biasa bagi NavaPark. Ada potensi peningkatan nilai investasi bagi seluruh produk hunian karena konsep Botanic Park hanya berada di kawasan NavaPark. Sebagai fasilitas khusus untuk penghuni NavaPark, ruang terbuka yang menelan investasi sekitar Rp1,5 triliun itu menjadi paru-paru kawasan hunian dengan menghasilkan udara sejuk, pusat olahraga dan kesehatan, serta tempat hiburan keluarga setiap hari sehingga semakin meningkatkan kualitas kehidupan. Botanic Park juga berfungsi sebagai sarana belajar di ruang terbuka bagi sang buah hati untuk melihat langsung kehidupan berbagai jenis pohon. Konsep kehidupan alam yang bebas kendaraan saat ini sangat sulit ditemukan di kawasan lain.

Di sisi lain, dibuka pula akses terowongan khusus pejalan kaki dan pengendara sepeda sepanjang 38 meter yang menghubungkan NavaPark dengan kawasan area bisnis terbesar yang terletak di hadapannya, yaitu BSD Green Office Park. Dalam CBD ini terdapat The Breeze sebagai area komersial seluas 13,5 hektare dengan slogan the mall without the wall yang terdiri dari berbagai sarana seperti Cinema 21, IMAX, kafe resto, bowling, live music, art gallery, serta berbagai resto dengan pemandangan danau indah nan luas. Ada pula Ranch Market, yang menyediakan kebutuhan sehari-hari dan GoldsGym untuk mendukung gaya hidup sehat warganya. Di kawasan BSD Green Office Park, terdapat lima green office building yang ditempati berbagai perusahaan nasional dan internasional, seperti Grha Unilever sebagai kantor pusat di Indonesia serta Traveloka Campus yang merupakan kantor pusat Traveloka.

Akses terowongan pun memberikan sejumlah nilai tambah bagi NavaPark. Terowongan itu menyatukan Botanic Park dengan The Breeze, sehingga para penghuni dapat menikmati fasilitas taman sekaligus area komersial yang sangat luas. Para penghuni dapat menikmati fasilitas ruang terbuka yang terhampar di The Breeze. Beroperasinya berbagai gedung kantor dengan ribuan karyawan dan ekspatriat yang punya daya beli tinggi memberikan potensi peningkatan nilai seluruh produk hunian di NavaPark.

Bagi yang tinggal di NavaPark dan bekerja di area kawasan CBD BSD City, kehadiran terowongan akan menghemat waktu perjalanan sehingga dapat menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik. “Kedekatan dan kemudahan akses ke The Breeze diharapkan dapat memberikan inspirasi peluang bisnis baru dan merangsang tumbuhnya entrepreneur baru bagi kalangan muda yang tinggal di NavaPark. Penyediaan fasilitas dan infrastruktur sangat premium itu membuat NavaPark tergolong kawasan hunian yang berharga, baik bagi kehidupan, investasi, maupun gaya hidup, sebagai simbol kesuksesan,” tutur Herry.

Baca juga: Dua Perusahaan Milik Sinar Mas Land Raih Penghargaan

Diluncurkan pada 2014, NavaPark menjadi proyek kolaborasi antara Sinar Mas Land dan Hongkong Land yang telah dikenal termasuk kawasan hunian paling elite di BSD City dan sekitarnya. Terletak di kawasan strategis dalam jantung kota BSD City, perumahan mewah dengan luas keseluruhan sekitar 68 hektare itu terinspirasi dari pesona resor eksotis dunia dengan menggabungkan residential, lake resort, waterfront, family recreation, leisure, vast greenery & lifestyle. Hal tersebut menjadikan fasilitas hunian di NavaPark unik tidak dimiliki oleh kawasan lain di sekitarnya.

Saat ini NavaPark menawarkan klaster Lyndon dengan harga mulai dari Rp16 miliar sampai dengan Rp30 miliar yang sudah terjual sekitar 90%. Tersedia pula hunian Marigold Botanic Living yang berada di tengah hamparan Botanic Park dengan harga mulai Rp1,5 miliar sampai dengan Rp4,5 miliar dan siap huni. Ke depan, NavaPark memastikan akan terus memberikan fasilitas khusus bagi para penghuninya. (RO/OL-14)