Dolar AS Menguat Terangkat Komitmen Fed Dukung Pemulihan Ekonomi

NILAI tukar dolar AS naik tipis terhadap sejumlah mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB), setelah risalah pertemuan Federal Reserve Maret, menunjukkan bank sentral berkomitmen untuk memperpanjang dukungan kebijakan moneter sampai rebound ekonomi di Amerika Serikat lebih aman.



Bahkan ketika ekonomi AS mulai menguat tahun ini, para pejabat Federal Reserve tetap berhati-hati tentang berlanjutnya risiko pandemi dan berkomitmen untuk memberikan dukungan kebijakan moneter sampai rebound lebih aman, menurut risalah tersebut.



"Risalah sekali lagi menunjukkan bahwa Fed berpikir itu akan menjadi pada suatu waktu sebelum para pejabat melihat kondisi yang diperlukan dari kemajuan substansial lebih lanjut, pada tujuan ganda ketenagakerjaan dan inflasi," kata Ronald Simpson, direktur pelaksana, analisis mata uang global di Action Economics, mengatakan dalam sebuah catatan.



Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap sekeranjang enam mata uang utama saingannya, turun 0,181 persen menjadi 92,473. Indeks turun ke level 92.134 di awal sesi.



Dolar telah terapresiasi tahun ini bersama dengan imbal hasil obligasi pemerintah, karena investor bertaruh Amerika Serikat akan pulih lebih cepat dari pandemi covid-19 daripada negara maju lainnya yang dibantu oleh stimulus fiskal dan moneter besar-besaran.



Tetapi kenaikan indeks dolar sebesar 2,5 persen pada Maret, kenaikan

bulanan terbesar sejak akhir 2016, mendorong beberapa pedagang untuk

membukukan keuntungan, kata para analis.

Penurunan dalam imbal hasil obligasi pemerintah setelah reli yang cepat tahun ini juga menambah tekanan pada dolar.



Semua ini telah membuat investor bertanya-tanya apakah pelemahan dolar,

yang mengirim mata uang tersebut ke level terendah tiga tahun awal tahun ini, mungkin akan berlanjut.



"Saya tidak berpikir bahwa ini saatnya untuk mengatakan bahwa dolar

berada dalam tren menurun, namun beberapa dukungan yang dilihat telah

memudar sampai taraf tertentu," kata Stuart Cole, kepala strategi

makro di Equiti Capital di London.



Data Eropa yang optimis pada Rabu (7/4) menunjukkan aktivitas bisnis zona euro bangkit kembali ke pertumbuhan pada bulan lalu, juga mendukung mata uang bersama terhadap greenback..



Dolar Australia melemah terhadap dolar, turun 0,74 persen, sedangkan

dolar Selandia Baru turun 0,75 persen, keduanya menghentikan lintasan

kenaikan mereka dalam dua minggu terakhir.

Dolar Kanada juga jatuh, terpukul oleh gelombang ketiga pandemi covid-19 di negara itu.



Sterling merosot karena aksi ambil untung oleh para pedagang setelah

kuartal pertama yang kuat untuk mata uang Inggris menariknya ke level

terendah seminggu terhadap dolar, dan terendah dalam dua minggu terhadap euro. (Ant/OL-3)