Wapres Ma'rif Amin Terima Buku MGN Summit 2021

PIMPINAN Media Group News (MGN) bertemu dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Dalam kesempatan itu CEO MGN Mohammad Mirdal Akib menyerahkan buku MGN Summit 2021.

"Kami melaporkan hasil MG Summit (ke Wapres Ma'ruf) dalam bentuk buku," ujar Mirdal usai pertemuan di Rumah Dinas Wapres, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 02, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (7/4). Mirdal berharap buku MGN Summit yang berisikan solusi mengantisipasi pandemi covid-19 pada sektor strategis dapat menjadi masukan untuk pemerintah.

Selain itu, MGN memastikan akan mendukung program pemerintah dalam pengembangan ekonomi syariah. Hal itu diwujudkan melalui sosialisasi literasi ekonomi syarah pada kalangan milenial. Mengusung tema Solusi Maju Bersama, MGN Summit 2021 digelar dua hari pada 27-28 Januari 2021. Acara ini menggabungkan konsep online (daring) dan pertemuan langsung (luring).

Salah satu elemen penting dari MGN Summit yakni paparan hasil survei dari News Research Centre (NRC) MGN. Survei nasional menyasar responden dari 34 provinsi di Tanah Air. Survei diharapkan menjadi pemantik dalam pembahasan di MGN Summit. Kegiatan ini menghadirkan sejumlah pembicara yang kompeten. Elemen yang dilibatkan berasal dari pemerintah, legislatif, pengusaha, akademisi, dan ahli dari sejumlah sektor strategis.

Mereka tidak hanya membahas permasalahan terkini. Desain-desain besar kebijakan pascapandemi terkait sektor ekonomi, kesehatan, energi, dan kepariwisataan juga akan dibahas tuntas. Acara ini terbagi dalam beberapa sesi terpisah berdasarkan tema pembahasan yang diangkat.

Pada Rabu 27 Januari 2021, tema yang diangkat yaitu Economic Recovery: How to Accelerate Economic dan Public Health: Vaccine What to Expect. Pada Kamis 28 Januari 2021 dua tema besar lain yang dibahas yakni Sustainable Energy: Green and Clean dan Wonderful Indonesia: Reviving the Tourism Industry. Seluruh kegiatan akan dilaksanakan maraton mulai pukul 09.00 hingga 16.30 WIB. (RO/OL-14)