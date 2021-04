Forbes Catat 493 Orang Masuk Jajaran Miliarder Baru

JUMLAH miliarder dalam daftar tahunan ke-35 Forbes dari orang terkaya di dunia meledak ke angka 2.755 atau naik 660 dibandingkan tahun lalu. 493 pendatang dilaporkan masuk dalam jajaran miliarder baru. Angka tersebut diperkirakan tiap 17 jam ada satu miliarder yang muncul.

Forbes mencatat para miliarder baru itu kebanyakan berasal dari Tiongkok dengan 210 orang dan 98 orang dari Amerika Serikat (AS). Secara keseluruhan, total kekayaan orang kaya baru ini bernilai US$ 13,1 triliun, naik dari sebelumnya sebesar US$ 8 triliun pada 2020.

Pendatang baru terkaya dengan nilai kekayaan US$ 38,2 miliar, adalah Miriam Adelson dari Nevada, AS. Dia mewarisi kekayaan suaminya Sheldon yang telah wafat pada Januari, memiliki kerajaan kasino Adelson.

Pendatang baru lainnya termasuk produser film dan TV Tyler Perry, pendiri aplikasi kencan Bumble Whitney Wolfe Herd, miliarder wanita termuda di dunia, dan Guillaume Pousaz dari Eropa, pendiri perusahaan pembayaran Checkout.com. 250 orang lainnya yang pernah keluar dari daftar miliarder di masa lalu tercatat kembali oleh Forbes masuk jajaran miliarder.

Secara umum, pendiri Amazon, Jeff Bezos didapuk oleh Forbes menjadi orang terkaya di dunia selama empat tahun berturut-turut, dengan total kekayaan US$ 177 miliar, naik US$ 64 miliar dari tahun lalu sebagai akibat dari melonjaknya saham Amazon.

Diurutan kedua ialah pendiri produsen mobil listrik Tesla, Elon Musk, dengan kekayaan mencapai US$ 151 miliar, naik dibandingkan tahun sebelumnya sebesar US$126,4 ?miliar. Pundi-pundi uang itu berasal dari kenaikan 705% saham Tesla.

Taipan barang mewah Prancis Bernard Arnault memegang diperingkat ketiga. Kekayaannya hampir dua kali lipat menjadi Uas$ 150 miliar, dari $ 76 miliar, karena kenaikan 86% pada saham LVMH, pemilik merek termasuk Louis Vuitton dan Christian Dior dan kosmetik pengecer Sephora.

Tercatat, sepuluh orang terkaya memiliki kekayaan US$ 1,15 triliun, naik dua pertiga dari US$ 686 miliar tahun lalu. Secara keseluruhan, miliarder Eropa lebih kaya $ 1 triliun dari tahun lalu.

Peringkat kelima adalah pendiri Facebook Mark Zuckerberg, dengan kekayaan US$ 97 miliar. Dia memiliki kekayaan luar biasa US$ 42,3 miliar lebih dari setahun yang lalu. Saham Facebook dilaporkan telah meningkat 80% dalam setahun terakhir karena orang-orang di seluruh dunia menggunakan platform media sosialnya di tengah pandemi.

Di Indonesia sendiri, Nama Hartono bersaudara kembali masuk dalam daftar orang terkaya di dunia versi Forbes. Pemiliki Grup Jarum Budi Hartono menempati posisi 86 dengan harta US$20,9 miliar dan Michael Hartono berada di posisi 89 dengan US$19,7 miliar

Berikutnya, taipan perusahaan energi dan petrokimia PT Barito Pacific Tbk (BRPT) Prajogo Pangestu menempati diurutan ke 404 dengan kekayaan US$6,5 miliar, lalu pebisnis CT Corp Chairul Tanjung berada di posisi 589 dengan kekayaan US$4,8 miliar. (Forbes/OL-6)