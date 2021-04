Urban City Award 2021 Jaga Optimisme Industri Properti

MESKI terkena dampak pandemi Covid-19, industri properti terus melahirkan inovasi agar sesuai dengan tren yang sedang berkembang di masyarakat. Hal itu menjadi salah satu titik penting dalam penganugerahan Urban City Award 2021 yang diselenggarakan Urbancity.id pada Sabtu (3/4) malam.

Dalam ajang yang mengusung tema “Inovasi, Vaksin Industri Lumpuhkan Corona” tersebut, terdapat 42 industri properti dan subsektor terkait mendapatkan penghargaan The Best Property Company & Real Estate versi Media Urbancity. Keempat puluh dua penerima penghargaan tersebut terbagi dalam 12 kategori.

CEO PT Opatan Komunika Sejahtera, induk usaha Urbancity.id, Mukhtar Wijaya mengungkapkan, ajang penghargaan itu diharapkan mampu merawat optimisme seiring dengan momentum kebangkitan industri properti tanah air pascapandemi Covid-19.

Penghargaan itu juga menjadi bukti bahwa industri properti dan sektor tekait properti, mampu bertahan di tengah pandemi dengan banyak ragam inovas.

“Salah satunya dengan melakukan inovasi baik dari sisi pengembangan produk maupun pemasaran. Inovasi layaknya ‘Vaksin’ Pelumpuh Virus Corona bagi industri properti dan real estate. Banyak diantara mereka yang melakukan inovasi, terbukti survive dan hingga kini operasional bisnisnya masih berjalan normal,” ujar Mukhtar dalam keterangannya usai penyelenggaraan malam penganugerahan secara virtual.

Dalam mengoperasikan bisnisnya, Urbancity sendiri senantiasa menyajikan berbagai informasi seputar industri properti, real estate (konstruksi, building material, lembaga pembiayan baik bank maupun nonbank serta lifestyle (gaya hidup) masyarakat urban.

Selain itu, aktif melakukan riset dan survei melalui Divisi Penelitian dan Pengembangan (Litbang) bekerjasama dengan Komunika Riset Center (KRC). KRC sendiri merupakan sister company yang dibesut PT Opatan Komunika Sejahtera yang merupakan induk usaha dari tiga media, yaitu Urbancity, Info31.id, dan Mikronews.id.

“Litbang Urbancity didedikasikan untuk menunjang akurasi serta kedalaman pemberitaan termasuk melakukan Pendidikan dan Pelatihan, bahkan rating The Best of Property Company & Real Estate 202, dimana output-nya adalah Urban City Award yang pada malam ini kita lakukan penganugerahan,” kata Muhktar.

Selain pelaku industri, Urbancity.id juga mengapreasiasi lima individu yang berjasa dalam pengembangan industri properti tanah air. Mereka antara lain Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Baskui Hadimuljono sebagai: “The Best Minister 2021” dan Executive Vice President Nonsubsidized Mortgage & Personal Lending Division PT Bank Tabungan Negara Suryanti Agustinar sebagai: “The Most Inspring Women Banker”.

Selanjujtnya,, Owner PT Bimayasa Parwata Gemilang Ayu Ang sebagai: “Inspiring Women for Investment in The Hospitality Industry”, Chief Executive Officer (CEO) Limas Land Lilis Komariah, sebagai: “The Best Women Entrepreneur in Property & Small Medium Enterprises Business”,dan Ahmad Zulfikar Fawzi (Ikang Fawzi) sebagai: “Public Figure Who Concern in The Housing Development for Low Income Communities”.

Tahapan-tahapan proses Rating Perusahaan Tercatat Properti dan Real Estate versi Urbancity.id dimulai dari: Pertama, penentuan formula riset dimana pihak yang terlibat antara lain Dewan Redaksi, Tim Litbang Urbancity.id, Kalangan Praktisi Properti dan Real Estate serta Pengamat. Kedua, pengumpulan data berupa data sekunder dengan sumber Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Konsolidasian, dan Bursa Efek Indonesia (IDX).

Selanjutnya, Tim Riset Urbancity.id melakukan pengentrian data kinerja perusahaan yang mencakup neraca keuangan, laba rugi, dan rasio. Lalu, pengelompokan data yang dibagi dalam lima kelompok berdasarkan Total Aset:entase.

Ketiga, pemeringkatan dan penyematan predikat, dimana kriteria dan bobot penilaian Rating Perusahaan Tercatat Properti dan Real Estate 2020 versi Urbancity.id adalah sebagai berikut: Pertumbuhan, yang terdiri dari empat kriteria dengan bobot masing-masing 10%, yakni pertumbuhan Total Aset, Total Ekuitas, Pendapatan Usaha, dan Laba (Rugi) Bersih. Ukuran standar terbaik masing-masing kriteria pertumbuhan berdasarkan rata-rata pertumbuhan per kelompok.

“Seiring perkembangan industri Properti dan Real Estate ke depan, Urbancity.id senantiasa akan melakukan penyempurnaan formula Rating. Hal ini guna mengikuti situasi dan kondisi industri Properti dan Real Estate, serta menyesuaikan dengan perkembangan regulasi terbaru,” pungkas Mukhtar. (RO/OL-7)