BPJAMSOSTEK Siap Lindungi Pegawai Non-ASN di Lingkungan Bappenas

BELUM semua pegawai non-aparatur sipil negara (ASN) telah memahami dan mengetahui secara baik program dan manfaat dari menjadi peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau yang kini lebih dikenal dengan BPJAMSOSTEK.

Untuk lebih mengetahui dan memahami apa saja manfaat program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, BPJAMSOSTEK menggelar sosialiasi kepada pegawan non-ASN ASN di lingkup Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Dalam kegiatan sosialiasi yang digelar Sabtu (3/4) di Jakarta, pegawai non-ASN Bappenas mendapat perbekalan pengetahui tentang manfaat dan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP).

Dalam kegiatan yang menerapkan protokol kesehatan secara ketat, para pegawan non-ASN Bappenas tampak antusias. Bahkan saat sesi tanya-jawab, para peserta sosialisiasi melontarkan pertanyaaan untuk mengetahui lebih banyak program dan manfaat menjadi peserta BPJAMSOSTEK.

Dalam keterangan pers yang diterima, Minggu (4/4), Kepala Kantor Cabang (Kakacab) BPJAMSOSTEK Jakarta Salemba M.Izaddin mengatakan, peserta Non-ASN berhak dan wajib mengikuti Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan UU No 40 Tahun 2004 tentang SJSN dan UU No 24 Tahun 2011 tentang BPJS, serta Instruksi Presiden (Inpres) No 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

“Sosialisasi ini penting karena kami selaku penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan diamatkan negara dan ketentuan perundang-undangan untuk memberikan perlindungan menyeluruh kepada pekerja, termasuk pegawai Non-ASN,” ungkap Izan, sapaan akrab M.Izaddin.

Izzan memastikan, BPJAMSOSTEK Kantor Cabang Salemba siap mengakomodir kepesertaan pegawai pemerintahan Non-ASN di lingkup Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pada acara sosialisasi tersebut, turut hadir Kepala Bidang Kepesertaan Korporasi dan Institusi (KSI) BPJAMSOSTEK Cabang Jakarta Salemba, Prasetyo Edy Widodo dan Agus Dwi Santoso selaku Petugas Kepesertaan BPJAMSOSTEK Cabang Jakarta Salemba. (RO/OL-09)