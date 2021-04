Masuki Usia 141, Nippon Paint Sasar Ekspansi ke AS dan Eropa

NIPPON Paint Holdings Co Ltd sebagai produsen cat komprehensif dengan sejarah terpanjang di Jepang baru saja merayakan hari jadinya yang ke-140 pada 14 Maret 2021. Memasuki usia 141, Nippon Paint bertekad menjadi pemimpin industri, tidak hanya di Asia, tetapi seluruh dunia, seperti Amerika Serikat dan Eropa.

President and CEO Nippon Paint Holdings Co Ltd Masaaki Tanaka menegaskan perusahaan terus berupaya memperdalam hubungan dengan mitra luar negeri, menciptakan sinergi baru, dan mengembangkan proses kolaboratif yang lebih solid. Kemitraan 60 tahun Nippon Paint dengan Wuthelam Group memungkinkan perusahaan untuk memimpin bisnis di Asia.

Hal itu dilanjutkan dengan Dunn-Edwards pada 2017 serta Betek Boya dan Dulux Group Australia & New Zealand pada 2019. Masaaki menargetkan perusahaan akan terus melebarkan sayap bisnis ke Amerika Serikat dan Eropa.

"Untuk dapat mencapai posisi ini, kita semua bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan saat ini serta tantangan masa mendatang. Melalui power of teamwork, kami dapat menjadikan Nippon Paint sebagai perusahaan yang akan terus memberikan kontribusi bagi masyarakat selama 50 hingga 100 tahun ke depan," ujar Masaaki dalam keterangan resmi yang diterima, Jumat (2/4).

Didirikan dengan nama Komyosha pada 1881 oleh Jujiro Moteki dengan tekad menciptakan cat dengan kualitas terbaik. Jujiro Moteki menjadi orang Jepang pertama yang mengabdikan dirinya untuk penelitian dan pengembangan cat dalam negeri pada 1880. Kemudian pada 1927, Komyosha berganti nama menjadi Nippon Paint Co Ltd.

Sejak saat itu, Nippon Paint terus berkembang menjadi perusahaan cat dan pelapis terkemuka di dunia dan berkontribusi pada pengembangan masyarakat dengan menciptakan produk dan teknologi yang mampu menjadi solusi bagi masalah sosial secara global. "Perayaan ulang tahun yang ke-140 ini tidak akan mungkin terjadi tanpa kesetiaan para pelanggan, mitra, komunitas regional, dan pemegang saham kami. Sebagai hasilnya, kami dapat mengembangkan perusahaan ini hingga menjadi produsen cat global terbesar di Asia yang berkantor pusat di Jepang dengan tenaga kerja hampir 34.000 orang," tuturnya.

CEO (Decorative Paints) Nippon Paint Indonesia Jon Tan mengimbuhkan sebagai bagian dari Nippon Paint Holdings Co Ltd pihaknya juga akan terus berupaya secara maksimal memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya pada pengembangan teknologi cat dan pelapis. Perusahaan berusaha memberikan rasa aman dan nyaman bagi keluarga Indonesia dengan perlindungan ekstra pada rumah mereka.

Tidak hanya itu, untuk memperingati ulang tahunnya yang ke-140, Nippon Paint Group telah merancang dua logo baru. Logo pertama yang menampilkan angka 140 di tengah untuk penggunaan secara global. Kemudian logo kedua, yang bertuliskan Paint Wonder menggambarkan perusahaan memandang dunia. Informasi lebih lanjut mengenai 140 Tahun Hari Jadi Nippon Paint dapat ditemukan di https://www.nipponpaint-holdings.com/en/company/140th/. (RO/OL-14)