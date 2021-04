Danone Indonesia Raih Platinum Winner PR Indonesia Award 2021

TIM Corporate Communication Danone Indonesia meraih 4 penghargaan sekaligus menjadi Platinum Winner/ Juara Umum pada kategori perusahaan swasta.pada ajang PR Indonesia Award 2021

PRIA 2021 merupakan ajang kompetisi program komunikasi dan kehumasan yang diselenggarakan oleh PR Indonesia. Kompetisi bertema “Komunikasi Menyatukan Negeri” ini memberikan penghargaan bagi program kehumasan terbaik yang berhasil memberikan terobosan di masa pandemi.

Corporate Communication Danone Indonesia Arif Mujahiddin menyampaikan terima kasih atas penghargaan yang diberikan kepada tim yang dipimpinnya.

“Di tengah tingginya disrupsi informasi di tengah pandemi, program-program komunikasi perusahaan harus mengambil peran dalam memberikan sumber terpercaya bagi masyarakat. Program komunikasi kami fokus kepada edukasi masyarakat terkait nutrisi dan lingkungan untuk membangun kepercayaan publik,” ujarnya melalui keterangan tertulis.

Tahun ini, PRIA diikuti oleh 124 instansi, lembaga pemerintah, dan korporasi swasta, yang secara total mengirimkan 599 entry. Kompetisi sendiri terdiri dari berbagai sub kategori mulai dari program, sosial media, hingga departemen PR.

“Melalui program edukasi kesehatan, kanal digital, laporan keberlanjutan, dan kegiatan departemen PR secara keseluruhan, kami ingin menghidupkan visi One Planet One Health untuk terus membawa dampak positif bagi kesehatan masyarakat dan bumi.” tambah Arif.

Danone Indonesia berhasil meraih Silver Winner pada Sub Kategori Media Sosial, Silver Winner pada Sub Kategori Corporate PR untuk program Bicara Gizi, Gold Winner pada Sub Kategori Departemen PR, dan Gold Winner pada Sub Kategori Sustainability Report.

Selain itu, Danone Indonesia juga menjadi salah satu pemenang dalam kategori Perusahaan Swasta Non Tbk, terpopuler di media cetak. Atas pencaiapainnya yang meraih penghargaan hampir di seluruh lini kategori, Danone Indonesia juga dinobatkan sebagai Platinum Award/ Juara Umum dalam kategori perusahaan swasta.

Salah satu sub kategori yang dimenangkan oleh Danone Indonesia ialah kategori media sosial. Danone Indonesia secara konsisten menghadirkan materi-materi edukasi maupun aktivasi digital dalam bentuk webinar, podcast, kuliah whatsapp untuk menginspirasi publik dalam hal isu kesehatan, nutrisi maupun isu-isu lingkungan hingga informasi seputar inisiatif perusahaan terkini melalui berbagai platform media sosial.

Adapun inisiatif tersebut berhasil menjangkau lebih dari 3 juta audiens dengan total engagement lebih dari 250.000 setiap tahunnya.

Disisi lain, Danone Indonesia juga berhasil meraih penghargaan untuk program perusahaan seperti pada “Bicara Gizi”, yang merupakan program unggulan berupa edukasi tentang isu nutrisi dan kesehatan bagi media, bloggers, dan masyarakat umum.

Pada 2020, isu-isu yang dibahas antara lain isu risiko alergi, nutrisi seimbang, peran serat dalam kesehatan pencernaan, nutrisi anak lahir prematur, dan pencegahan stunting. Bicara Gizi menyelenggarakan 4 webinar dengan lebih dari 5000 partisipan dan penonton, 4 podcast dengan lebih dari 10,000 pendengar, menghasilkan 250 artikel media dan 79 artikel blog.

Sebelumnya, Danone Indonesia juga berhasil meraih penghargaan pada program-program komunikasinya pada ajang yang sama pada 2020. Pada PRIA 2020, program “Jelajah Alam AQUA”, “Danone Blogger Academy”, “Bicara Gizi” berhasil mendapatkan apresiasi.

“Kami sangat menghargai apresiasi terhadap program komunikasi dan departemen kami secara keseluruhan. Kami berharap ini dapat menjadi semangat kami untuk terus melahirkan program komunikasi dan mendorong kinerja kami agar dapat berdampak positif bagi stakeholders maupun masyarakat luas.” tutup Arif. (RO/OL-7)