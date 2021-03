Kinerja SiCepat Ekspress Diganjar Penghargaan WOW Brand

KINERJA SiCepat Ekspres di kuartal pertama 2021mendapat apresiasi yang sangat baik dari para brand enthusiast di ajang penghargaan WOW Brand 2021 yang digelar oleh MarkPlus, Inc. Kali ini, SiCepat meraih penghargaan Bronze Champion of Indonesia WOW Brand 2021 untuk kategori Transportation and Logistic – Courier Service.

Ajang WOW Brand merupakan ajang tahunan yang digelar oleh MarkPlus,Inc untuk mengapresiasi para praktisi brand dan marketing di Indonesia. Ajang penghargaan itu melibatkan 5.800 responden survei untuk memilih brand dengan strategi WOW Marketing terbaik yang berkiblat pada konsep pemasaran Father of Modern Marketing Professor Philip Kotler.

“Terima kasih telah memilih SiCepat Ekspres sebagai salah satu brand terbaik dalam ajang WOW Brand 2021 dalam kategori perusahaan jasa kurir pengiriman. Kami selalu berusaha untuk terus mengaplikasikan konsep marketing modern yang fokus kepada sustainability. Terlebih di masa recovery pandemi seperti saat ini, tentunya diperlukan strategi merketing yang efektif dan efisien untuk membangkitkan bisnis”, ujar Chief Executive Officer SiCepat Ekspres The Kim Hai, dalam keterangan resmi yang diterima, Rabu (31/3).

Menurut Kim Hai, penghargaan itu menjadi momen bagi SiCepat Ekspres untuk semakin memperkuat posisi sebagai perusahaan jasa kurir dan pengiriman yang dicintai oleh masyarakat Indonesia. Terlebih, ekosistem bisnis e-commerce yang kini semakin menunjukkan progres positif menjadi faktor pendukung bagi SiCepat untuk terus mengembangkan sayap.

Tercatat, selama 2020 lalu SiCepat Ekspres sukses mencatatkan proyeksi bisnis hingga 105% dan growth hingga 110%. Di tahun 2020 juga, SiCepat telah mengirimkan lebih dari 1.4 juta paket perhari dengan lebih dari 97% tingkat layanan untuk pengiriman 1 (satu) hari sampai di tempat tujuan.

Pencapaian positif yang dicatatkan selama 2020 lalu juga sukses membawa nama SiCepat menjadi perusahaan ekspedisi pertama peraih predikat Unicorn di Indonesia. Tercatat juga, pendanaan dari sejumlah investor senilai USD 170 juta atau setara dengan Rp2,4 Triliun telah diterima oleh SiCepat Ekspres di awal 2021 melalui pendanaan Series B terbesar di Asia Tenggara.

Prestasi tu membuat SiCepat Ekspres menargetkan diri untuk dapat menjadi market leader dalam bidang ekspedisi dan pengiriman Indonesia di tahun 2021-2022. (OL-7)