Kini, Beli Tesla Bisa Lewat Bitcoin

PENGGEMAR bitcoin yang mencari cara untuk menghabiskan kekayaan mereka dalam cryptocurrency atau kripto bisa dengan membeli kendaraan listrik yang lagi ternama, Tesla.

"Anda sekarang dapat membeli Tesla dengan Bitcoin," kata Chief Executive Officer (CEO) Tesla Elon Musk dalam cuitannya @elonmusk, Rabu (24/3).

Bitcoin yang dibayarkan ke Tesla (TSLA) tidak akan dikonversi oleh perusahaan mobil listrik menjadi mata uang biasa, tambah Elon Musk. Dia mengatakan bahwa opsi untuk membayar dengan bitcoin akan tersedia di luar Amerika Serikat akhir tahun ini.

Harga satu bitcoin dilaporkan naik hampir 3% mencapai US$ 56.242 tak lama setelah cuitan Elon Musk. Angka itu dikatakan bisa untuk membeli Tesla Model 3 level awal, yang harganya hanya di bawah US$ 40.000. Kendaraan Tesla paling mahal ialah model X Plaid, mulai dari sekitar US$ 120.000.

Dan Ives, seorang analis di Wedbush Securities kepada CNN, Kamis (25/3) mengatakan ini adalah momen penting untuk Tesla dan untuk dunia kripto. .

"Kami memperkirakan kurang dari 5% transaksi akan melalui Bitcoin selama 12 hingga 18 bulan ke depan. Namun hal ini bisa bergerak lebih tinggi dari waktu ke waktu karena penerimaan kripto mulai meningkat di tahun-tahun mendatang," tambahnya.

Tesla (TSLA) sebelumnya telah mengisyaratkan rencananya untuk menerima mata uang digital dari pembeli. Dalam pengajuan tahunannya dengan Securities and Exchange Commission (SEC) bulan lalu, perusahaan mengatakan bahwa mereka mengharapkan untuk mulai menerima bitcoin sebagai bentuk pembayaran produknya. (CNN/OL-3)