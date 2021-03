Digital Content Event Dukung Percepatan Ekomomi Digital Nasional

DIGITAL Content (DC) Event 2021 berperan sebagai wadah penting bagi para digital talent dari berbagai industri dalam mendukung percepatan perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Ekosistem digital saat ini tumbuh sangat menjanjikan dan semakin besar.

Digital Content (DC) Event menghadirkan jajaran pembicara nasional yang berkompetensi di bidangnya seperti, Sandiaga Uno (Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia), Setyanto Hantoro, (CEO Telkomsel), Revie Sylviana, Director (Entertainment Partnerships Indonesia/ Malaysia/ Pakistan/ South Korea, Facebook), dr Dion Haryadi (Health & Fitness Content Creator), Hendrick Tanuwidjaja (Mindfulness MBSR Teacher), Marshall Pandhiatama (Creative Director/ COO KelasKita), Neilmaldrin Noor (Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pajak), Martin Anugrah (Youtuber), Seno Adhi Damono (CEO On Us Asia), Nazla Alifa Senia (Kaca Kreatif), Trisna Anchali Kardia (Sales Director LINE Indonesia), Shella Arief (Influencer/Founder & CEO PT PT Tumbuh Jawara Natural (Tumbuh Lab), Yudist Ardhana (Content Creator), Medy Renaldy (Content Creator), Riz C. Romauli (Environment Enthusiast) dan masih banyak pembicara lainnya.

Mengusung tema “Content is The Doctor of Economy” penyelenggara turut berperan menjadi katalisator dalam akselerasi transformasi ekonomi digital di Indonesia. Percepatan transformasi ekonomi digital membutuhkan sokongan lebih banyak dari digital talent. Diperlukan sekitar 9 juta orang digital talent dalam waktu 15 tahun ke depan, maka butuh persiapaan dalam membangun ekosistem yang baik. Acara dibuka Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menapekraf) RI Sandiaga Uno.

Tema – tema yang akan di bahas Content Creator for All Industries Great Future In Digital, Edutech, Tourism In Our Perspective, Namaste, Healthy Mind, Healthy Body, Perpajakan Sosial Media Influencer Di Era Digital, How To Become An Influencer & Content Creator, Smart Influencer, Smart Brand & Smart Costumer, Big Data Analytics & Its Implication For Corporate Image, How To Stay Sober And Sustain On Making A Great Content At Home, Personal Branding vs Personal Image.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno menyampaikan bahwa, “Dengan pandemic yang terjadi saat ini sebagai proses digitalisasi bagi kita semua serta menjadikan momentum dan lompatan besar bagi kita semua. Dari layar kecil yang ada dalam genggaman kita merupakan digital content, content di layar dapat mempengaruhi mood seseorang."

"Content is king, milenial memasukan content sebagai kebutuhan data yang sangat penting. Pentingnya peran antara influencer, content creator, dan big industry player menjadi kolaborasi ditengah tantangan saat ini yang berpengaruh dalam ekonomi digital," ujarnya.

"Kita harus bersama sama mengangakat content dengan semangar dan menjadi jawara dalam menghadapi pandemi saat ini. Sektor digital menjadi pandemic winner, tumbuh secara signifikan 40%, melalui inovasi dan kreativitas maka lahirlah para kreator–kreator terbaru,” papar Sandiaga.