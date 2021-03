Program Rewards Bentuk Apresiasi bagi Pelanggan

SEJAK diluncurkan 2 tahun lalu, Styles memberikan berbagai program menarik bagi pengunjung Lippo Malls melalui aplikasi customer loyalty rewards dengan teknologi yang dirancang dengan tujuan memberikan kemudahan kepada pengguna aplikasi.

Bertepatan dengan perayaan anniversary Lippo Malls ke-32 tahun Maret ini, Styles menghadirkan program bagi penggunanya yaitu Styles Loyalty Awards yang dimulai pada 15 Maret hingga 30 April 2021, berlaku di lebih dari 50 mal yang dikelola Lippo Malls Indonesia.

Dengan total hadiah senilai Rp100 juta dalam bentuk Kris Flyers Miles dengan total 45.000 miles untuk tiga pemenang, dengan masing-masing mendapatkan 15.000 miles atau setara tiket pulang pergi Jakarta–Singapura dengan maskapai Internasional Singapore Airlines sebagai hadiah utama.

Pemenang juga akan mendapatkan beragam hadiah dan voucer menarik seperti menginap gratis 3 hari 2 malam dari Prime Plaza Hotel Group, voucer Optik Melawai, Fitness First, Everbest, Imperial Kitchen & Dimsum, produk dari Sam Kim, The Face Shop, Mineral Botanica, Miniso, Make Over, SASC, Wacoal, Ximivogue, dan Puyo Dessert.

Untuk mendapatkan ragam hadiah itu, member Styles cukup melakukan transaksi belanja minimal Rp200 ribu dalam satu struk belanja dan tidak berlaku akumulasi struk atau kelipatannya di semua tenant di Lippo Malls. Member juga dapat melakukan earning struk belanja baik melalui customer service di mal ataupun self earning melalui aplikasi Styles untuk mengumpulkan e-coupon lucky Styles.



Baca juga: Petualangan Games Online yang Lebih Seru di Promo Puncak ShopeePay



"Program ini dirancang untuk meningkatkan member Styles dengan target kenaikan 10.000 member dengan 60%-nya kami fokuskan pada pengunjung mal yang berada di wilayah Jabodetabek, dan 40% lagi kami fokuskan dari pengunjung di luar Jakarta meliputi Medan, Palembang, Bandung, dan Surabaya," ungkap Chief Marketing Officer PT Lippo Malls Indonesia, Danny Crayton, dalam keterangannya, Jumat (19/3).

Menurut Danny, selain untuk meningkatkan member, program ini dihadirkan untuk memberikan apresiasi kepada pengunjung setia Lippo Mall melalui perayaan Lippo Malls yang ke-32 tahun dan khususnya bagi member Styles yang setia menggunakan aplikasi ini sejak diluncurkan 2 tahun lalu dengan menargetkan 70% jumlah total redemption dari total 30.000 voucer yang disediakan.

Untuk meningkatkan layanan, Styles melengkapi perayaan ulang tahun keduanya dengan meluncurkan versi 3.0 yang dirancang untuk memudahkan penggunanya dalam mendapatkan kemudahan informasi dan rewards karena dirancang sebagai aplikasi yang user friendly dalam tampilan desain juga penyederhanaan alur pengguna.

Gebreine Jessyca Palit, Head of Digital PT Lippo Malls Indonesia. menambahkan, perubahan desain interface yang modern dan trendi yang diluncurkan pada perayaan 2 tahun Styles ini juga dirancang khusus untuk memudahkan member Styles mendapatkan informasi tentang Lippo Malls juga bertujuan untuk memberikan pengalaman yang lebih menarik dalam menggunakan aplikasi. (RO/S-2)