Dukung Program Kebangkitan Perekonomian Indonesia

PANDEMI covid-19 yang berlangsung selama lebih kurang setahun di Indonesia memang berdampak besar terhadap hampir keseluruhan bisnis dan perekonomian Indonesia. Hal itu juga termasuk bisnis retail dan pusat perbelanjaan.

Berbagai upaya pun terus dilakukan agar pusat perbelanjaan menjadi tempat yang aman dan nyaman sebagai tempat berbelanja di tengah pandemi. Pemberlakukan protokol kesehatan dan pengurangan jam buka sesuai aturan pemerintah merupakan salah satu upaya pusat perbelanjaan yang dikelola Lippo Malls untuk mendukung pemerintah memutus mata rantai covid-19.

Baca juga: Pemulihan Ekonomi Nasional Dorong Optimisme Ekonomi Daerah

Salah satu mal yang dikelola Lippo Malls Indonesia, The Plaza Semanggi memiliki cara sendiri untuk mendukung kebangkitan perekonomian nasional dalam merayakan ulang tahun ke-17. Mereka secara bertahap melengkapi dengan tenant yang disesuaikan dengan kebutuhan pengunjung. Sejak awal tahun 2021 hingga saat ini, deretan tenant baru telah dan akan menempati beberapa area pusat perbelanjaan itu.

Untuk memberikan apresiasi kepada setiap pengunjung. Mereka menggelar Program Launching Plangi Ann17ersary Salebration dengan memberikan 17 Surprise Gift kepada pelanggan setia. Pada setiap Sabtu, mereka juga menawarkan program parkir gratis di sepanjang periode Maret.

“Kami merupakan salah satu pusat perbelanjaan yang memiliki historical dengan masyarakat Ibu Kota dan sekitarnya, sehingga kita memiliki loyal customer yang hingga sekarang masih setia berkunjun. Untuk itu selama sebulan di perayaan ulang tahun kali ini, pengunjung bisa melihat foto-foto acara dan special event yang pernah di adakan di The Plaza Semanggi di area Photo Wall yang berlokasi di lantai UG," ujar Mall Director The Plaza Semanggi, Pahala Situmeang.

"Mulai dari event Indonesian Idol dari 2006 dan juga berbagai pertunjukan musik dari artis top Ibu Kota yang pernah menjadi bagian dari perjalanan The Plaza Semanggi selama 17 tahun ini. Kami juga menghadirkan the future dari The Plaza Semanggi yang kami rencanakan dan harapkan dapat terealisasi pada Q4 tahun ini."

“Walau pusat perbelanjaan mendapatkan tantangan yang cukup berat selama dan setelah pandemi ini, kami tetap yakin dengan bersama mitra kerja kami yaitu semua tenant. Dan dengan kebijakan pemerintah yang telah memberikan dukungannya terhadap pusat perbelanjaan, dengan prokes yang kita sudah jalankan, bersama- sama dengan masyarakat dapat memulihkan perekonomian nasional,” tegas Pahala. (RO/A-1)