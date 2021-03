Ikuti Tren, Pengembang Tawarkan Rumah Bergaya Modern Jepang

PANDEMI Covid-19 yang terjadi sepanjang tahun 2020 menjadi tantangan terberat yang menerpa bisnis properti akibat terdampaknya semua sendi perekonomian. Namun sejumlah pihak, khususnya pengembang optimistis situasi akan kembali pulih pada 2021 dan pasar properti bakal rebound.

Indikatornya antara lain keberhasilan uji coba vaksin Covid-19 di pengujung 2020 dan dilanjutkan dengan dilakukannya program vaksinisasi di Indonesia mulai awal 2021.

Dengan prospek yang menjanjikan, pengembang Sinar Gading Group pun memberi penawaran perumahan kelas menengah ke atas dengan desain modern yang bakal disukai kalangan milenial.

Perumahan yang ditawarkan dengan standar arsitektural sesuai gaya tropis dan modern Jepang kini banyak disukai masyarakat Indonesia. Nyaman dengan sirkulasi udara terbaik, lingkungan asri dengan danau dan pepohonan rimbun membuat betah tinggal di rumah.

Berlokasi di Cisauk, Serpong, Kabupaten Tangerang, hanya 10 menit dari AEON Mall BSD, pengembang dengan reputasi terbaik Sinar Gading Group bersama perusahaan arsitektur ternama, PT Pandega Desain Weharima (PDW Architecs), mengembangkan Go Home Residence yakni rumah dengan konsep unik, desain menarik, dan berkualitas.

Menurut Direktur Marketing, Sinar Gading Group, Joy D Lango, konsep yang dibuat PDW Architecs di Go Home yaitu suatu konsep healthy house yang mengakomodasi lima aspek iklim tropis dengan sentuhan kebudayaan Jepang serta disesuaikan dengan perkembangan zaman saat ini.

"Iklim tropis bisa mereduksi radiasi matahari yang tinggi. Karena itu, semua tipe rumah Go Home dirancang untuk lima aspek yaitu mampu mencegah tingginya suhu rumah,” kata Joy di sela kegiatan Opening Show Unit Go Home di lokasi Go Home Cisauk, Serpong, Jumat (10/3).

“Selain itu, mampu mencegah tingkat kelembaban yang tinggi karena semua tipe rumah memiliki atap tinggi, mampu melindungi dari curah hujan tinggi, dan memiliki sirkulasi udara yang baik, serta compact,” jelas Joy..

Opening Show Unit ditandai pemotongan pita emas oleh Joy D Lango di rumah contoh, sehingga calon pembeli bisa melihat bagaimana kenyamanan yang diberikan Go Home secara langsung dan merasakan lingkungannya. Opening Show Unit dilakukan dengan protokol kesehatan yang dicanangkan pemerintah.

Ia menjelaskan semua tipe rumah di Go Home mempunyai konsep sendiri. Tipe Niji (Pelangi) dengan compact concept yang dibanderol Rp600 jutaan ceilling-nya tertinggi hingga Void:4,55 m, memiliki 1 kamar tidur yang bisa dibelah dua memakai sliding door menjadi kamar dan ruang tamu, sehingga sangat cocok bagi yang single atau pasangan baru menikah dengan space cukup lega untuk aktifitas lainnya.

Untuk Tipe Akarui (Cahaya Terang) dengan Mezzanine Concept berada di kisaran Rp780 jutaan, dengan ceilling 5,8 m. Tingginya ceilling rumah ini membuat sirkulasi udara menjadi sempurna. Kemudian memiliki dua kamar di lantai 1, 1 kamar mandi, dan ruang makan.

Sementara itu, di lantai Mezanine bisa difungsikan sebagai ruang berkumpul atau bersantai bersama keluarga atau menjadi bagian dari work space khusus WFH (work from home).

Adapun Tipe Shizuka dengan work space concept memiliki luas bangunan 113 m2 dan luas tanah 105 m2 dengan empat kamar, empat kamar mandi dan 1 ruang makan. Tipe ini dibandrol Rp1,3 miliar.

Joy melanjutkan semua tipe rumah sudah dilengkapi fitur-fitur smart home, seperti smart doorlock dan smart light. Kemudian, semua tipe rumah memiliki ruang hijau dan akan ditanami pohon Tabebuya dengan luas yang disesuaikan oleh masing masing luas tipe rumah.

Di sisi lain, Go Home Residence memiliki lokasi sangat strategis dan super mudah diakses dari dan ke Jakarta, dengan tol atau stasiun kereta Cisauk dan Stasiun Cicayur. Lokasi juga sangat dekat dengan AEON Mall BSD serta sejumlah rumah sakit, sekolah, hingga kampus ternama. (RO/OL-09)