Kekuatan Berjemaah

ADA istilah baru yang sering diungkapkan oleh para ahli manajemen, yakni the power of we atau kekuatan bersama. Sebetulnya dalam Islam juga ada hadisnya yang sangat tepat, yakni berkah itu energi sehingga tidak mungkin ada energi tanpa sinergi.

Lampu akan mati kalau aliran negatif dan positif terputus. Lampu akan menyala jika koneksi antara negatif dan positif itu terjadi.

"Di mana ada sinergi, pasti di situ ada energi, di mana ada suasana berjemaah, di situ ada energi. Karena itu di mana pun kita berada mari kita membiasakan bersinergi, mari kita membiasakan untuk berjemaah," kata Imam Besar Masjid Istiqlal Prof Nasaruddin Umar.

Salat berjemaah 27 kali lebih utama jika dibandingkan salat seorang diri, kemudian ketika makan, kerja bakti, mengaji, menuntut ilmu dan hal lainnya ketika berjemaah akan menjadi berkah.

"Jadi, the power of we itu ialah implementasi dari sinergi, di mana ada sinergi, di situ pasti ada energi. Kalau ingin mendapatkan energi, lakukan sinergi."

Kegiatan yang dilakukan bersama atau sinergi akan menjadi berkah terutama dalam kehidupan social, seperti ketika makan berjemaah itu berkah. Makanan sedikit bisa cukup, tapi makan terpisah terkadang merasa tak cukup.

Maka itu kita dianjurkan oleh Nabi makan berjemaah meski sedikit, tapi berkah semuanya kenyang ini yang kita harapkan. The power of we itu perintah agama dan itu juga menjadi perintah masyarakat dan menjadi yang terbaik.

Kita mengharapkan bukan lagi membesarkan superman, tapi mengembangkan super tim yang bersinergi yang jauh lebih hebat sekarang ini. Super tim yang menjadi lebih kuat di zaman sekarang.

"Mari umat Islam menciptakan leader-leader dan manajer-manajer umat yang bagus dengan mengedepankan tim bukan orang," pungkasnya. (Iam/H-1)