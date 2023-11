Hotel di Cirebon Bersiap Sambut Tahun Baru

SEJUMLAH hotel di Kota Cireobn telah bersiap menyambut pergantian tahun baru. Mereka menampilkan tema unik untuk menggaet pengunjung. Persiapan pergantian malam tahun baru di antaranya dilakukan oleh Bentani Hotel and Residence Cirebon. "Kami menghadirkan nuansa otomotif yang unik ala film fast & furious," tutur Public Relations Bentani Hotel Cirebon, Sherly Putri, Jumat (17/11). Fast & Furious sendiri merupakan film aksi yang menampilkan adegan balapan mobil. Film ini memiliki banyak penggemar. Karakter yang banyak dikenal adalah Dominic Toretto atau Uncle Dom, Brian O Conner dan Mia Toretto Sherly mengungkapkan, nuansa ala film Fast & Furious ini akan menemani para pengunjung sepanjang acara sambil menikmati all you can eat dinner. Menu ala Korea, Jepang, Thailand, western dan lainnya disiapkan untuk malam itu. . Ia menambahkan, paket All you can eat dinner ditawarkan dengan harga Rp250 ribu nett per pax. Ada juga tawaran menarik untuk paket menginap pada malam pergantian tahun dengan harga mulai dari Rp1 juta nett. "Harga tersebut sudah termasuk menginap dan paket all you can eat dinner untuk dua orang," tutur Sherly. (SG)

SEJUMLAH hotel di Kota Cireobn telah bersiap menyambut pergantian tahun baru. Mereka menampilkan tema unik untuk menggaet pengunjung.

Persiapan pergantian malam tahun baru di antaranya dilakukan oleh Bentani Hotel and Residence Cirebon. "Kami menghadirkan nuansa otomotif yang unik ala film fast & furious," tutur Public Relations Bentani Hotel Cirebon, Sherly Putri, Jumat (17/11).

Fast & Furious sendiri merupakan film aksi yang menampilkan adegan

balapan mobil. Film ini memiliki banyak penggemar. Karakter yang banyak dikenal adalah Dominic Toretto atau Uncle Dom, Brian O Conner dan Mia Toretto

Sherly mengungkapkan, nuansa ala film Fast & Furious ini akan menemani

para pengunjung sepanjang acara sambil menikmati all you can eat dinner. Menu ala Korea, Jepang, Thailand, western dan lainnya disiapkan untuk malam itu. .

Ia menambahkan, paket All you can eat dinner ditawarkan dengan harga

Rp250 ribu nett per pax. Ada juga tawaran menarik untuk paket menginap

pada malam pergantian tahun dengan harga mulai dari Rp1 juta nett.

"Harga tersebut sudah termasuk menginap dan paket all you can eat dinner untuk dua orang," tutur Sherly. (SG)