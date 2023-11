Bandung Luncurkan 24 Kalender Kegiatan Wisata pada 2024

Pemerintah Kota Bandung meluncurkan Calender of Event 2024. Sebanyak 42 event akan diselenggarakan selama satu tahun.

Tema yang diangkat untuk Bandung Calender of Event 2024 adalah "Be Sparkling and Colorful with Us".

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, Arief Syaifudin, Sabtu (4/11) mengatakan, tujuan Calender of Event tentu untuk mempromosikan Kota Bandung, sebagai destinasi wisata unggulan serta

menarik kunjungan wisatawan melalui beragam acara yang akan

diselenggarakan sepanjang 2024.

"Nantinya, event-event ini akan direkomendasikan ke tingkat provinsi

melalui Dinas Pariwisata dan Budaya Jabar untuk dimasukkan dalam West

Java Calendar of Event 2024," jelasnya.

Selanjutnya kata Arief, Dinas Pariwisata dan Budaya Jabar akan

merekomendasikan ke Karisma Event Nusantara (KEN), sebuah program event

unggulan yang dikelola oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

"Semoga acara-acara yang akan diselenggarakan di tahun mendatang dapat

berjalan dengan lancar serta sesuai dengan harapan dan rencana," lanjutnya.

Pj Wali Kota Bandung Bambang Tirtoyuliono mengatakan, puluhan event yang diselenggarakan di Kota Bandung, diharapkan bisa menarik wisawatan untuk berkunjung. Berbagai event yang digelar juga ditargetkan dapat menjadi pendorong investasi. Salah satunya dari sektor jasa.

Momentum tersebut kata Bambang, juga bisa dimanfaatkan untuk menyerap

tenaga kerja yang dapat menekan angka pengangguran di Kota Bandung. Ini

tentu memberikan ruang industri kreatif bisa tumbuh dan berkembang.

Berikut 10 Event Unggulan di Calender of Event 2024 Kota Bandung :

1. Mark 2024, Maret 2024

2. Festival Bakso Juara, Maret 2024

3. Now playing Festival, Mei 2024

4. Bandung Angklung Festival, Mei 2024

5. Asia Afrika festival, Mei 2024

6. Bandung Orchestra Festival, Juni 2024

7. Bandung Art Month, Agustus 2024

8. Lomba Kereta Peti Sabun, Agustus 2024

9. Bandung Great Sale & Calendar of Event, September 2024

10. Playlist Live Festival, Oktober 2024. (SG)