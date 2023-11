OPPO Perkenalkan Find N3 Series ke Warga Bandung

PERJALANAN OPPO Indonesia membawa seri terbaru flagship lipatnya OPPO Find N3 Series lewat pop up store, bertema OPPO International Skyport terus berlanjut. Setelah sukses menggelar dua pop up store di Jakarta, OPPO International Skyport membawa flagship lipat terbaru ini mendarat di Kota Bandung. Pada acara ini, OPPO memberikan kesempatan kepada para kreator Youtube Shorts, untuk mencoba perangkat terbaru Find N3 series yang merupakan perangkat smartphone lipat terbaru dari OPPO. Produk ini hadir dengan berbagai fitur pendukung untuk berkreasi menciptakan berbagai video pendek yang unik dan menarik pada platform Youtube Shorts. Chief Marketing Officer OPPO Indonesia Patrick Owen, di Bandung Kamis (223/11) mengatakan, saat ini tren membagikan video pendek di sosial media terus meningkat. Kemudahan pengambilan gambar melalui smartphone menjadi salah satu alasannya. Untuk itu, di Pop Up Store OPPO Find N3 Series yang ada di Kota Bandung, mengundang para kreator Youtube Short untuk mencoba langsung perangkat smartphone tersebut. "Tentunya akan memberikan pengalaman yang berbeda saat merekam gambar lewat smartphone. Kami berani menunjukkan bahwa kualitas kamera pada smartphone foldable pun bisa mumpuni dan setara dengan kualitas profesional," ungkapnya. Patrick menambahkan, dalam acara ini, OPPO mengajak para pengunjung Trans Studio Mall (TSM) Kota Bandung, untuk berpartisipasi dalam beragam aktivitas yang ada selama Pop Up Store berlangsung. Salah satunya dengan cara mengunggah foto best golf pose di N3 mini-golf area Pop Up Store OPPO Find N3 Series Bandung pada Instagram Feed, menggunakan hashtag OPPOFindN3Series #HOLEINONEChallengeTSM #OPPOxSQ pada caption dan mention @OPPOIndonesia dan @singaporeairid. "Dengan mengunggah foto di Instagram feed, pengunjung berkesempatan untuk melakukan 5x shoot untuk 5x hole-in-one di N3 mini-golf. Bagi pengunjung yang berhasil melakukan 5x hole-in-one dalam 5x percobaan akan berkesempatan mendapatkan 1 unit OPPO Band 2," lanjutnya. (SG)

