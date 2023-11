Tingkatkan Konektivitas Global, IDNIC Gelar Pelatihan di Bandung

INDONESIA Network Information Centre (IDNIC) akan menggelar Annual Member Meeting (AMM) #5 bertajuk “The Next Wave of Global Connectivity” pada 5-7 Desember 2023 di Pullman Bandung Grand Central Hotel. Ketua Umum IDNIC, Adi Kusuma mengatakan, sebagai pusat pengelolaan pertama di Asia dalam basis pengamanan Whols Database, pihaknya secara nyata hadir untuk berkontribusi bagi masyarakat Indonesia. "Sebagai penyedia pengelolaan informasi jaringan nasional yang memiliki spesialisasi dalam pendistribusi alamat IP di Indonesia, secara paralel kami berupaya mendukung gelombang konektivitas global berikutnya," ucap Adi, Kamis (16/11). Dia menambahkan internet telah menjadi kebutuhan dasar yang menunjang kebutuhan seseorang. Saat ini, telah banyak bentuk konektivitas yang telah berkembang. Seperti teknologi 5G, satellite internet, fiber optic expansion, Artificial Intelligence (AI), Blockchain dan Decentralized Networks, Internet of Things (IoT), kolaborasi global, keamanan siber, serta regulasi juga kebijakan. "Karena itu keamanan digital pun harus diperkuat agar data sensitif tetap aman dari ancaman siber dan serangan peretas," ungkapnya. Adi menyebut, di Asia Pasifik pengelolaan IP atau jaringan internet dikelola oleh Asia Pacific Network Information Centre (APNIC). APNIC menunjuk IDNIC dan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) untuk menjalankan proses pengelolaan alamat IP khusus di Indonesia. "IDNIC adalah langkah inisiatif yang sepenuhnya didukung oleh APJII, dengan tujuan tersedianya pengelolaan informasi jaringan nasional yang mandiri dan berkelanjutan demi memberikan aksi nyata dalam menyediakan informasi jaringan di Indonesia sesuai dengan kebutuhan masyarakat nasional dan internasional," tuturnya. Dia mengungkapkan, dalam mengembangkan perannya menyediakan informasi serta keterampilan jaringan di Indonesia sesuai dengan kebutuhan masyarakat nasional dan internasional, IDNIC juga menyediakan serangkaian IDNIC Training Series #4 dalam AMM #5 sebagai wadah dalam membahas kelanjutan gelombang konektivitas global berikutnya di Indonesia. "Juga bagaimana sektor publik mengadopsi ini dalam kegiatan sehari-hari. Training ini juga akan menghadirkan trainer istimewa dari APNIC di kelas tertentu, yaitu Awal Haolader," imbuhnya. Adi menyebut, IDNIC Training Series #4 digelar luring secara penuh dengan kuota terbatas. Hanya 40 peserta setiap kelasnya yang terdiri dari dua kelas. Materi pelatihan terdiri dari BGP Advanced, Information Security Advanced, IPv6 Advanced, DNS Advanced dan IDNIC Resources 101. Selanjutnya, terdapat Sesi Conference AMM #5 dilaksanakan pada 7 Desember 2023 secara Luring yang terdiri dari diskusi terbuka dan talkshow menarik dari berbagai pihak penting di Indonesia. Terbatas Untuk mengikuti pelatihan ini, dipersyaratakan setiap perusahaan hanya dapat mengirimkan dua orang peserta dan setiap peserta hanya dapat mengikuti satu kelas selama training. Selain itu kuota registrasi terbatas 40 peserta per topik pembahasan atau kelas. Peserta wajib mengisi dan mengirimkan form register yang telah disediakan secara lengkap dan benar. Setelah mengisi form dengan lengkap dan benar, IDNIC akan mengirimkan email konfirmasi melalui email yang telah didaftarkan di laman registrasi, yang berisi informasi lokasi, perlengkapan, dan jadwal training. Registrasi dilakukan paling lambat pada 24 November 2023 pukul 15.00 WIB. Sementara untuk Conference AMM #5, setiap anggota dapat mengirimkan maksimal dua orang perwakilan untuk mengikuti sesi Conference AMM #5. Kuota AMM #5 terpisah dengan kuota sesi IDNIC Training Series #4, sehingga jika peserta telah terdaftar di sesi Training, maka dipersilahkan juga untuk mendaftar sesi Conference selama kuota masih tersedia. Peserta dipersilakan login menggunakan User myIDNIC untuk melakukan pendaftaran. Jika belum terdaftar sebagai User myIDNIC, silakan daftar baru dan lanjutkan book slot pendaftaran Conference. Jika pendaftaran berhasil, maka peserta conference akan mendapatkan tiket undangan dengan kode khusus. Gunakan tiket undangan untuk registrasi ulang di lokasi conference pada hari H. Registrasi dilakukan paling lambat pada 24 November 2023 pukul 15.00 WIB. (SG)

INDONESIA Network Information Centre (IDNIC) akan menggelar Annual Member Meeting (AMM) #5 bertajuk “The Next Wave of Global Connectivity” pada 5-7 Desember 2023 di Pullman Bandung Grand Central Hotel.

Ketua Umum IDNIC, Adi Kusuma mengatakan, sebagai pusat pengelolaan pertama di Asia dalam basis pengamanan Whols Database, pihaknya secara nyata hadir untuk berkontribusi bagi masyarakat Indonesia.

"Sebagai penyedia pengelolaan informasi jaringan nasional yang memiliki spesialisasi dalam pendistribusi alamat IP di Indonesia, secara paralel kami berupaya mendukung gelombang konektivitas global berikutnya," ucap Adi, Kamis (16/11).

Dia menambahkan internet telah menjadi kebutuhan dasar yang menunjang kebutuhan seseorang. Saat ini, telah banyak bentuk konektivitas yang telah berkembang.

Seperti teknologi 5G, satellite internet, fiber optic expansion, Artificial Intelligence (AI), Blockchain dan Decentralized Networks, Internet of Things (IoT), kolaborasi global, keamanan siber, serta regulasi juga kebijakan.

"Karena itu keamanan digital pun harus diperkuat agar data sensitif tetap aman dari ancaman siber dan serangan peretas," ungkapnya.

Adi menyebut, di Asia Pasifik pengelolaan IP atau jaringan internet dikelola oleh Asia Pacific Network Information Centre (APNIC). APNIC menunjuk IDNIC dan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) untuk menjalankan proses pengelolaan alamat IP khusus di Indonesia.

"IDNIC adalah langkah inisiatif yang sepenuhnya didukung oleh APJII, dengan tujuan tersedianya pengelolaan informasi jaringan nasional yang mandiri dan berkelanjutan demi memberikan aksi nyata dalam menyediakan informasi jaringan di Indonesia sesuai dengan kebutuhan masyarakat nasional dan internasional," tuturnya.

Dia mengungkapkan, dalam mengembangkan perannya menyediakan informasi serta keterampilan jaringan di Indonesia sesuai dengan kebutuhan masyarakat nasional dan internasional, IDNIC juga menyediakan serangkaian IDNIC Training Series #4 dalam AMM #5 sebagai wadah dalam membahas kelanjutan gelombang konektivitas global berikutnya di Indonesia.

"Juga bagaimana sektor publik mengadopsi ini dalam kegiatan sehari-hari. Training ini juga akan menghadirkan trainer istimewa dari APNIC di kelas tertentu, yaitu Awal Haolader," imbuhnya.

Adi menyebut, IDNIC Training Series #4 digelar luring secara penuh dengan kuota terbatas. Hanya 40 peserta setiap kelasnya yang terdiri dari dua kelas.

Materi pelatihan terdiri dari BGP Advanced, Information Security Advanced, IPv6 Advanced, DNS Advanced dan IDNIC Resources 101.

Selanjutnya, terdapat Sesi Conference AMM #5 dilaksanakan pada 7 Desember 2023 secara Luring yang terdiri dari diskusi terbuka dan talkshow menarik dari berbagai pihak penting di Indonesia.



Terbatas



Untuk mengikuti pelatihan ini, dipersyaratakan setiap perusahaan hanya dapat mengirimkan dua orang peserta dan setiap peserta hanya dapat mengikuti satu kelas selama training.

Selain itu kuota registrasi terbatas 40 peserta per topik pembahasan atau kelas. Peserta wajib mengisi dan mengirimkan form register yang telah disediakan secara lengkap dan benar.

Setelah mengisi form dengan lengkap dan benar, IDNIC akan mengirimkan email konfirmasi melalui email yang telah didaftarkan di laman registrasi, yang berisi informasi lokasi, perlengkapan, dan jadwal training. Registrasi dilakukan paling lambat pada 24 November 2023 pukul 15.00 WIB.

Sementara untuk Conference AMM #5, setiap anggota dapat mengirimkan maksimal dua orang perwakilan untuk mengikuti sesi Conference AMM #5. Kuota AMM #5 terpisah dengan kuota sesi IDNIC Training Series #4, sehingga jika peserta telah terdaftar di sesi Training, maka dipersilahkan juga untuk mendaftar sesi Conference selama kuota masih tersedia.

Peserta dipersilakan login menggunakan User myIDNIC untuk melakukan pendaftaran. Jika belum terdaftar sebagai User myIDNIC, silakan daftar baru dan lanjutkan book slot pendaftaran Conference.

Jika pendaftaran berhasil, maka peserta conference akan mendapatkan tiket undangan dengan kode khusus. Gunakan tiket undangan untuk registrasi ulang di lokasi conference pada hari H.

Registrasi dilakukan paling lambat pada 24 November 2023 pukul 15.00 WIB. (SG)