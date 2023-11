Roove Komitmen Tingkatkan Kualitas Hidup Masyarakat

PT Roove Tijara Internasional meraih penghargaan Indonesia Best Selling Brand in E-commerce Market untuk kategori produk Beauty Supplements versi Majalah SWA. Keberhasilan itu diperoleh Roove atas capaiannya yang berhasil mencetak penjualan terbaik di ranah e-commerce sepanjang 2022. Komisaris PT Roove Tijara Internasional Dinda Paramata, di Bandug, Rabu (8/11) mengatakan penghargaan ini menjadi bukti bahwa Roove diminati oleh publik. Pada 2022 Roove berhasil masuk sebagai 10 brand teratas dalam segi penjualan di dalam marketplace. Saat ini e-commerce menjadi bagian yang semakin penting dalam rantai distribusi produk dan proses konsumsi pelanggan. Bahkan e-commerce kini menjadi pilihan utama untuk sebagian besar konsumen untuk memperoleh sebuah layanan atau produk. "Melalui penghargaan ini ia berharap, Roove bisa semakin berkontribusi untuk menyosialisasikan pentingnya konsumsi protein kolagen untuk meningkatkan kualitas dan kesehatan masyarakat Indonesia. Roove berkomitmen untuk tetap berkontribusi bagi pemenuhan konsumsi protein masyarakat Indonesia," lanjutnya. Saat ini, terang Dinda, anak Indonesia terancam stunting, akibat rendahnya para ibu mengkonsumsi protein kolagen saat hamil maupun menyusui. Sebab, protein kolagen memiliki fungsi untuk memenuhi total konsumsi protein harian yang mendorong berbagai enzim dan hormon pertumbuhan pada anak. Masyarakat Indonesia harus memenuhi total konsumsi proteinnya untuk menciptakan generasi unggul, serta meningkatkan kualitas angka usia harapan hidup. "Selain itu, kolagen merupakan protein yang sangat dibutuhkan untuk recovery sel khususnya tulang dan kulit. Saat ini, banyak masyarakat Indonesia yang mengalami masalah kesehatan pada usia produktif. Hal tersebut disebabkan kurangnya konsumsi protein harian," tambahnya. Protein kolagen hanya bisa didapatkan dari makanan-makanan yang mengandung protein. Untuk itu, pihaknya memberikan solusi untuk mendapatkan kolagen dengan cara yang lebih efisien. "Roove terus berinovasi untuk memberikan kualitas dan kepuasan kepada customer melalui research and development yang berkesinambungan. Kami brand pertama di Indonesia menggunakan Tripeptide Collagen yang merupakan teknologi kolagen yang paling mutakhir," ungkapnya. (SG)

PT Roove Tijara Internasional meraih penghargaan Indonesia Best

Selling Brand in E-commerce Market untuk kategori produk Beauty

Supplements versi Majalah SWA. Keberhasilan itu diperoleh Roove atas

capaiannya yang berhasil mencetak penjualan terbaik di ranah e-commerce

sepanjang 2022.

Komisaris PT Roove Tijara Internasional Dinda Paramata, di Bandug, Rabu (8/11) mengatakan penghargaan ini menjadi bukti bahwa Roove diminati oleh publik. Pada 2022 Roove berhasil masuk sebagai 10 brand teratas dalam segi penjualan di dalam marketplace.

Saat ini e-commerce menjadi bagian yang semakin penting dalam rantai distribusi produk dan proses konsumsi pelanggan. Bahkan e-commerce kini menjadi pilihan utama untuk sebagian besar konsumen untuk memperoleh sebuah layanan atau produk.

"Melalui penghargaan ini ia berharap, Roove bisa semakin berkontribusi

untuk menyosialisasikan pentingnya konsumsi protein kolagen untuk

meningkatkan kualitas dan kesehatan masyarakat Indonesia. Roove

berkomitmen untuk tetap berkontribusi bagi pemenuhan konsumsi protein

masyarakat Indonesia," lanjutnya.

Saat ini, terang Dinda, anak Indonesia terancam stunting, akibat rendahnya para ibu mengkonsumsi protein kolagen saat hamil maupun

menyusui. Sebab, protein kolagen memiliki fungsi untuk memenuhi total

konsumsi protein harian yang mendorong berbagai enzim dan hormon

pertumbuhan pada anak.

Masyarakat Indonesia harus memenuhi total konsumsi proteinnya untuk menciptakan generasi unggul, serta meningkatkan kualitas angka usia harapan hidup.

"Selain itu, kolagen merupakan protein yang sangat dibutuhkan untuk

recovery sel khususnya tulang dan kulit. Saat ini, banyak masyarakat

Indonesia yang mengalami masalah kesehatan pada usia produktif. Hal

tersebut disebabkan kurangnya konsumsi protein harian," tambahnya.

Protein kolagen hanya bisa didapatkan dari makanan-makanan yang mengandung protein. Untuk itu, pihaknya memberikan solusi untuk mendapatkan kolagen dengan cara yang lebih efisien.

"Roove terus berinovasi untuk memberikan kualitas dan kepuasan kepada customer melalui research and development yang berkesinambungan. Kami brand pertama di Indonesia menggunakan Tripeptide Collagen yang merupakan teknologi kolagen yang paling mutakhir," ungkapnya. (SG)