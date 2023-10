Bandung Parahyangan Golf Dinobatkan Sebagai yang Terbaik di Indonesia pada World Golf Awards ke-10

TIGA tahun berturut-turut, Kota Bandung kembali mengharumkan nama di ajang penghargaan bergengsi internasional.

Pada tahun ini, Bandung Parahyangan Golf berhasil meraih predikat “Indonesia’s Best Course” dalam World Golf Awards yang diselenggarakan di Radisson Blu Hotel, Yas Island, Abu Dhabi.

"Kami merasa sangat terhormat untuk mengumumkan bahwa Bandung Parahyangan Golf telah dinobatkan sebagai lapangan golf terbaik di Indonesia pada 2023. Ini kemenangan hattrick yang luar biasa pada penghargaan bergengsi ini," kata Yulius Ardiansyah, General Manager Bandung Parahyangan Golf dalam keterangan tertulisnya.

Ia mengatakan bahwa selama perjalanan kemenangan pada 2021, 2022, dan 2023, terpancar upaya tanpa henti untuk mencapai keunggulan dari tim yang penuh dedikasi.

"Ini tidak hanya mencerminkan dukungan luar biasa dari anggota dan tamu, tetapi juga komitmen tanpa kenal lelah dari staf kami yang luar biasa," tandasnya.

Penghargaan ini diraih di tengah persaingan ketat dengan 17 pesaing utama yang menawarkan keunikan dan standar luar biasa. Lapangan golf yang terletak di tengah ketenangan Kota Baru Parahyangan, bukan hanya sekadar tempat bermain.

"Ini adalah tempat yang damai bagi para pencinta golf dari berbagai belahan dunia, termasuk Jakarta, Surabaya, Korea, Jepang, Singapura, dan Malaysia, untuk menikmati pengalaman bermain golf yang menakjubkan," lanjut Yulius.

Perjalanan Bandung Parahyangan Golf dimulai sejak diresmikan ke publik pada 2018, yang langsung diikuti dengan prestasi-prestasi yang luar biasa. Di antaranya Best New Course in Asia Pacific pada 2019, dan Best Golf Club Experience in Asia Pacific dalam penghargaan Asia Pacific Golf Summit.

"Pengakuan yang berkelanjutan ini memperkuat komitmen kami untuk tidak hanya mempertahankan, tapi juga mendorong kami untuk terus meningkatkan standar emas dalam dunia golf," tegasnya.

Pihaknya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah menjadi bagian dari perjalanan luar biasa ini.

"Kepercayaan terhadap kami mendorong langkah kami menuju tingkat yang lebih tinggi, dengan cita-cita untuk masuk dalam daftar 100 lapangan golf terbaik secara global," tandas Yulius. (SG)