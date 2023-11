Hyundai Hadirkan 5 Jenis Kendaraan di GIIAS Bandung 2023

HYUNDAI Motors Indonesia mengusung lima kendaraan dalam Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) Bandung 2023, yang berlangsung 22-26 November di Sudirman Grand Ballroom. Kelima produk itu ialah Hyundai STARGAZER X, IONIQ 6, IONIQ 5 with Bluelink, New PALISADE, dan CRETA. "Hyundai menyediakan berbagai opsi lini kendaraan yang cocok dengan kebutuhan dan preferensi konsumen Indonesia terutama di Kota Bandung," ujar Astrid Ariani Wijana, Head of Marketing Department PT Hyundai Motors Indonesia, Kamis (23/11). Dia menambahkan Hyundai senantiasa berkomitmen untuk menyediakan beragam opsi mobilitas dengan menggabungkan fitur dan teknologi terdepan untuk memenuhi kebutuhan serta preferensi konsumen Indonesia. "Setelah menuai kesuksesan di GIIAS 2023 Jakarta dan Surabaya, kami kembali menghadirkan solusi mobilitas dari Hyundai, di GIIAS Bandung 2023." Dengan hadirnya lini produk tersebut, dia berharap konsumen di Kota Bandung dapat menemukan beragam pilihan mobilitas yang sesuai kebutuhan. Masyarakat dapat menikmati pengalaman berkendara yang aman dan nyaman bersama Hyundai. Menurut dia, Bandung menjadi salah satu kota yang memiliki tren positif penjualan otomotif di Indonesia, seiring dengan meningkatnya minat masyarakat Kota Bandung terhadap produk Hyundai. Berdasarkan data internal, penjualan ritel produk Hyundai pada semester 1 2023 tumbuh sekitar 52% dari periode yang sama di tahun 2022. Di antara beberapa kendaraan keluaran Hyundai, STARGAZER menjadi kendaraan terfavorit masyarakat Kota Bandung sepanjang 2023, disusul oleh CRETA, IONIQ 5, dan PALISADE. Dari data tersebut bisa terlihat bahwa Hyundai mendapat sambutan yang baik di Kota Bandung, termasuk kendaraan listrik. Oleh karenanya, event perdana GIIAS 2023 di Kota Bandung ini menjadi momentum yang tepat bagi Hyundai Motors Indonesia untuk menyapa lebih dekat dengan pelanggan. "Kami juga memperkenalkan kecanggihan fitur-fitur yang dihadirkan pada lini produk terbaru dari Hyundai, yaitu STARGAZER X dan IONIQ 6," tambahnya. Canggih Hyundai STARGAZER X menetapkan standar baru pengalaman mobilitas menyenangkan dengan dukungan fitur dan teknologi terdepan. Selain desain kabin yang nyaman dengan captain seat, STARGAZER X juga memiliki berbagai fitur yang menunjang keamanan dan kenyamanan berkendara, seperti Tire Pressure Monitoring System untuk menjaga kondisi ban tetap prima dan empat Drive Mode yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan pengendara. STARGAZER X juga didukung oleh sistem Hyundai SmartSense untuk menjamin keamanan pengendara dan penumpang. Sementara Hyundai Bluelink membuat pengemudi bisa tetap terkoneksi dengan kendaraannya setiap waktu. Pada lini kendaraan elektrik, Hyundai IONIQ 6 merupakan solusi BEV terbaru yang mengutamakan efisiensi dan performa. Dengan konsep Electrified Streamliner, IONIQ 6 didesain aerodinamis untuk menghadirkan pengalaman berkendara andal. Dengan baterai 77,4 kWh yang mampu menyokong perjalanan hingga 519 km sekali pengisian daya, setara dari Jakarta hingga Magelang. Dengan interior cocoon-shaped dan Electric-Global Modular Platform (E-GMP) yang mutakhir, IONIQ 6 menjamin kenyamanan dan efisiensi berkendara terdepan di kelasnya. Hyundai juga memprioritaskan keamanan berkendara dengan menyematkan fitur-fitur terbaru Hyundai SmartSense di IONIQ 6. Harga Hyundai STARGAZER X On The Road Bandung : - STARGAZER X Style 1.5 IVT : Rp326,600,000,- - STARGAZER X Prime 1.5 IVT One Tone Roof : Rp337,200,000,- Harga IONIQ 6 On The Road Bandung : - Rp1,208,500,000,-. Promo Pada gelaran GIAAS Bandung 2023, Hyundai menawarkan berbagai promo dan keuntungan eksklusif yang bisa didapatkan saat pembelian kendaraan. Keuntungan tersebut di antaranya, Lucky Dip dengan nilai hadiah total lebih dari Rp280.000.000. Selain itu, ada berbagai hadiah menarik yang bisa dimenangkan meliputi Samsung Galaxy S Series, Samsung Galaxy Watch Series, Samsung TV 50”, saldo E-Money senilai Rp1 juta hingga voucher belanja senilai Rp300 ribu. Hyundai juga memberikan gratis additional sparepart selama 2 Tahun atau hingga mencapai jarak tempuh 30.000 km untuk pembelian IONIQ 5 Prime (W/O Bluelink). Selain itu gratis suku cadang selama 2 tahun atau hingga mencapai jarak tempuh 30.000 km untuk pembelian Palisade Prime. Pelanggan Hyundai di GIIAS Bandung 2023 juga berkesempatan mendapatkan Door Visor gratis untuk pembelian STARGAZER Prime dan CRETA seluruh varian. Konsumen yang membeli CRETA seluruh varian juga bisa mendapatkan 3D Mat gratis. (SG)

HYUNDAI Motors Indonesia mengusung lima kendaraan dalam Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) Bandung 2023, yang berlangsung 22-26 November di Sudirman Grand Ballroom. Kelima produk itu ialah Hyundai STARGAZER X, IONIQ 6, IONIQ 5 with Bluelink, New PALISADE, dan CRETA.

"Hyundai menyediakan berbagai opsi lini kendaraan yang cocok dengan kebutuhan dan preferensi konsumen Indonesia terutama di Kota Bandung," ujar Astrid Ariani Wijana, Head of Marketing Department PT Hyundai Motors Indonesia, Kamis (23/11).

Dia menambahkan Hyundai senantiasa berkomitmen untuk menyediakan beragam opsi mobilitas dengan menggabungkan fitur dan teknologi terdepan untuk memenuhi kebutuhan serta preferensi konsumen Indonesia. "Setelah menuai kesuksesan di GIIAS 2023 Jakarta dan Surabaya, kami kembali menghadirkan solusi mobilitas dari Hyundai, di GIIAS Bandung

2023."

Dengan hadirnya lini produk tersebut, dia berharap konsumen di Kota Bandung dapat menemukan beragam pilihan mobilitas yang sesuai

kebutuhan. Masyarakat dapat menikmati pengalaman berkendara yang aman dan nyaman bersama Hyundai.

Menurut dia, Bandung menjadi salah satu kota yang memiliki tren positif penjualan otomotif di Indonesia, seiring dengan meningkatnya minat masyarakat Kota Bandung terhadap produk Hyundai.

Berdasarkan data internal, penjualan ritel produk Hyundai pada semester 1 2023 tumbuh sekitar 52% dari periode yang sama di tahun

2022. Di antara beberapa kendaraan keluaran Hyundai, STARGAZER menjadi kendaraan terfavorit masyarakat Kota Bandung sepanjang 2023, disusul oleh CRETA, IONIQ 5, dan PALISADE.

Dari data tersebut bisa terlihat bahwa Hyundai mendapat sambutan yang baik di Kota Bandung, termasuk kendaraan listrik. Oleh karenanya, event

perdana GIIAS 2023 di Kota Bandung ini menjadi momentum yang tepat bagi Hyundai Motors Indonesia untuk menyapa lebih dekat dengan pelanggan.

"Kami juga memperkenalkan kecanggihan fitur-fitur yang dihadirkan pada lini produk terbaru dari Hyundai, yaitu STARGAZER X dan IONIQ 6," tambahnya.



Canggih



Hyundai STARGAZER X menetapkan standar baru pengalaman mobilitas menyenangkan dengan dukungan fitur dan teknologi terdepan. Selain desain kabin yang nyaman dengan captain seat, STARGAZER X juga memiliki berbagai fitur yang menunjang keamanan dan kenyamanan berkendara, seperti Tire Pressure Monitoring System untuk menjaga kondisi ban tetap prima dan empat Drive Mode yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan pengendara.

STARGAZER X juga didukung oleh sistem Hyundai SmartSense untuk

menjamin keamanan pengendara dan penumpang. Sementara Hyundai Bluelink membuat pengemudi bisa tetap terkoneksi dengan kendaraannya setiap waktu.

Pada lini kendaraan elektrik, Hyundai IONIQ 6 merupakan solusi BEV terbaru yang mengutamakan efisiensi dan performa. Dengan konsep Electrified Streamliner, IONIQ 6 didesain aerodinamis untuk menghadirkan pengalaman berkendara andal.

Dengan baterai 77,4 kWh yang mampu menyokong perjalanan hingga 519 km sekali pengisian daya, setara dari Jakarta hingga Magelang. Dengan interior cocoon-shaped dan Electric-Global Modular Platform (E-GMP) yang mutakhir, IONIQ 6 menjamin kenyamanan dan efisiensi berkendara terdepan di kelasnya.

Hyundai juga memprioritaskan keamanan berkendara dengan menyematkan fitur-fitur terbaru Hyundai SmartSense di IONIQ 6.



Harga Hyundai STARGAZER X On The Road Bandung :

- STARGAZER X Style 1.5 IVT : Rp326,600,000,-

- STARGAZER X Prime 1.5 IVT One Tone Roof : Rp337,200,000,-

Harga IONIQ 6 On The Road Bandung :

- Rp1,208,500,000,-.



Promo

Pada gelaran GIAAS Bandung 2023, Hyundai menawarkan berbagai promo dan keuntungan eksklusif yang bisa didapatkan saat pembelian kendaraan. Keuntungan tersebut di antaranya, Lucky Dip dengan nilai hadiah total lebih dari Rp280.000.000.

Selain itu, ada berbagai hadiah menarik yang bisa dimenangkan meliputi Samsung Galaxy S Series, Samsung Galaxy Watch Series, Samsung TV 50”, saldo E-Money senilai Rp1 juta hingga voucher belanja senilai Rp300 ribu.

Hyundai juga memberikan gratis additional sparepart selama 2 Tahun atau hingga mencapai jarak tempuh 30.000 km untuk pembelian IONIQ 5 Prime (W/O Bluelink). Selain itu gratis suku cadang selama 2 tahun atau hingga mencapai jarak tempuh 30.000 km untuk pembelian Palisade Prime.

Pelanggan Hyundai di GIIAS Bandung 2023 juga berkesempatan mendapatkan Door Visor gratis untuk pembelian STARGAZER Prime dan CRETA seluruh varian. Konsumen yang membeli CRETA seluruh varian juga bisa mendapatkan 3D Mat gratis. (SG)