Warga Serbu Gerakan Pangan Murah di Kota Cirebon

GERAKAN Pangan Murah (GPM) digelar di Kota Cirebon. Warga berebut komoditas yang dijual di bawah harga pasar. Sejak pagi, warga sudah berkumpul dan mengantre untuk membeli kebutuhan pokok yang dijual di GPM yang digelar di lapangan sepak bola Kesenden, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Senin (20/11). Sejumlah komoditas pangan dijual di bawah harga pasar. Seperti beras yang dijual Rp52 ribu per pak yang berisi 5 kilogram, telur yang dijual Rp24 ribu per kilogram atau Rp22 ribu per kilogram kalau menggunakan Qris dari bank tertentu, cabai rawit merah yang dijual Rp7.000 per ons dan cabai merah yang dijual Rp5.000 per ons. Beras menjadi komoditas yang paling banyak diserbu warga. Pembelian pun dibatasi. Setiap orang hanya bisa membeli dua pak atau 10 kilogram beras. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (DKPPP) Kota Cirebon, Elmi Masruroh menjelaskan GPM bertujuan untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan di Kota Cirebon. "Pengendalian inflasi pangan di Kota Cirebon juga menjadi salah satu sasaran GPM." GPM ini digelar di lima kecamatan di Kota Cirebon, sehingga manfaatnya diharapkan dapat dirasakan semua warga. Sementara itu Plt Walikota Cirebon, Eti Herawati mendorong agar GPM ini terus dilakukan untuk menstabilkan harga dan menekan angka inflasi. "Dengan adanya GPM dapat membantu masyarakat membeli kebutuhan pokok dengan harga terjangkau dan di bawah harga pasar." (SG)

