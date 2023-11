Piala Dunia U-17 di Soreng, Kunjungan ke Objek Wisata Meningkat

PEMERINTAH Kabupaten Bandung berharap gelaran Piala Dunia U-17 di Stadion si Jalak Harupat (SJH) berdampak positif terhadap sektor lain, terutama dunia pariwisata. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung, Wawan Ridwan Rabu (15/11) mengatakan, meski dari jumlah pengunjung yang datang ke tempat wisata selama Piala Dunia U-17 belum dihitung, tapi daerah ini sedang ramai dikunjungi. "Biasanya akhir tahun nanti kita dapat jumlah kunjungan. Apalagi sekarang ini Piala Dunia U-17 masih berlangsung." Menurut Wawan, Dinas Pariwisata memang tidak secara langsung dilibatkan dalam even Piala Dunia U-17. Tapi, pihaknya memanfaatkan momen tersebut dengan memberikan informasi dan publikasi, terkait dengan potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Bandung. "Saat ini Gedong Budaya Soreang dijadikan titik pengangkutan penonton. Kami memanfaatkannya untuk menyampaikan informasi terkait objek wisata favorit," jelasnya. Dinas Pariwisata, lanjut dia, juga telah menawarkan ke FIFA jika ada kontingen atau delegasi yang berminat untuk datang ke objek wisata, pihaknya akan menyiapkan dan siap memfasilitasi. Sementara itu, penjualan pernak pernik Piala Dunia U-17 di sekitar Stadion Si Jalak Harupat (SJH) diburu oleh para suporter dalam negeri. Di Official Fan Shop Piala Dunia U-17, sejumlah barang sudah mulai terjual habis. "Antusiasme penonton dalam memberi pernak-pernik cukup tinggi sejak hari pertama. Bisa dilihat sudah mulai banyak barang yang habis. Rata-rata t-shirt yang habis dibeli masyarakat. Ada juga yang membeli stiker, kaos, jaket, hingga maskot Bacuya," kata Fitrawan penjaga store Official Fan Shop Piala Dunia U-17. (SG)

