Harga Beras di Tasikmalaya Terus Mengalami Kenaikan

KENAIKAN harga beras di Kota Tasikmalaya terus terjadi. Rabu (15/11), harga beras medium mencapai Rp13 ribu per kilogram. Hilda, warga Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya mengatakan, harga beras premium juga terus naik. Kini, harganya mencapai Rp14 ribu per kilogram. "Kenaikan harga beras sudah lama terjadi. Dari awalnya beras medium hanya Rp10.800 kini sudah mencapai Rp13 ribu per kilogram," keluhnya. Sementara itu, pedagang beras Yayat, 55, mengatakan, kenaikan harga beras memang tidak terjadi sekaligus, tapi bertahap mulai dari Rp500, Rp800 per hari. Saat ini, ada empat varian harga sesuai kualitas beras. "Kenaikan harga beras membuat pembelian merosot. Banyak warga mengurangi jumlah pembeliannya," tambahnya. karena itu, Yayat juga mengurangi persediaan. Pasalnya, dari sebelumnya bisa menjual 7-8 ton per hari, kini hanya bisa terjual 3-4 ton per hari. Sementara itu, pemilik penggilingan padi, Engkus, warga Cicurug mengatakan, kenaikan harga beras yang terjadi sekarang karena tidak ada petani menjual gabah kering pungut. Pasalnya, produksi beras dari petani menurun drastis, karena banyak lahan mengalami gagal panen. "Musim kemarau membuat produksi padi menurun. Apalagi, juga ada serangan hama, mulai dari burung pipit dan ulat," tandasnya. (SG)

KENAIKAN harga beras di Kota Tasikmalaya terus terjadi. Rabu (15/11), harga beras medium mencapai Rp13 ribu per kilogram.

Hilda, warga Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya mengatakan, harga beras premium juga terus naik. Kini, harganya mencapai Rp14 ribu per kilogram.

"Kenaikan harga beras sudah lama terjadi. Dari awalnya beras medium hanya Rp10.800 kini sudah mencapai Rp13 ribu per kilogram," keluhnya.

Sementara itu, pedagang beras Yayat, 55, mengatakan, kenaikan harga beras memang tidak terjadi sekaligus, tapi bertahap mulai dari Rp500, Rp800 per hari. Saat ini, ada empat varian harga sesuai kualitas beras.

"Kenaikan harga beras membuat pembelian merosot. Banyak warga mengurangi jumlah pembeliannya," tambahnya.

karena itu, Yayat juga mengurangi persediaan. Pasalnya, dari sebelumnya bisa menjual 7-8 ton per hari, kini hanya bisa terjual 3-4 ton per hari.

Sementara itu, pemilik penggilingan padi, Engkus, warga Cicurug mengatakan, kenaikan harga beras yang terjadi sekarang karena tidak ada petani menjual gabah kering pungut. Pasalnya, produksi beras dari petani menurun drastis, karena banyak lahan mengalami gagal panen.

"Musim kemarau membuat produksi padi menurun. Apalagi, juga ada serangan hama, mulai dari burung pipit dan ulat," tandasnya. (SG)