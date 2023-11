Harga Telur di Cirebon Naik Terus Setiap Hari

HARGA telur di pasar tradisional di Kota Cirebon kembali mengalami kenaikan. Harga komoditas lainnya pun hingga kini masih tinggi. Di Pasar Harjamukti, Kota Cirebon, komoditas telur yang sebelumnya dijual Rp 26 ribu kini naik menjadi Rp 28 ribu per kilogram. Udin,32, pedagang di pasar tersebut mengaku kenaikan harga telur sudah terjadi sejak lebih dari sepekan ini. "Naiknya tidak langsung tinggi," tuturnya, Senin (13/11). Kenaikan harga telur sebesar Rp500 per kilogram per hari, selama sepekan terakhir. Mengenai penyebab kenaikan harga telur, Udin pun mengaku tidak tahu pasti. "Dari pemasoknya sudah naik, jadi kita sebagai pedagang terpaksa ikut menaikkan harga," lanjutnya. Selain telur, harga cabai pun hingga kini harganya masih tinggi. Cabai rawit merah harganya masih Rp80 ribu per kilogram dan cabai rawit hijau yang kini dijual Rp60 ribu. "Cabai rawit hijau jadi ikutan naik gara-gara rawit merahnya tinggi. Sebelumnya, harganya sekitar Rp40 ribu per kilogram," tutur Tuti, 37, pedagang sayuran di Pasar Harjamukti. Selain cabai rawit hijau, cabai hijau pun mengalami kenaikan harga. "Harga cabai hijau sekarang lebih tinggi dari cabai merah," tutur Tuti. Untuk cabai merah dijual seharga Rp40 ribu per kilogram, sedangkan cabai hijau dijual seharga Rp48 ribu per kilogram. Tingginya harga cabai karena pasokannya juga berkurang. (SG)

