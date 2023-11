Si Jalak Harupat Siap Menggelar Piala Dunia U-17

STADION si Jalak Harupat di Soreang, Kabupaten Bandung, sudah siap menjadi tuan rumah Piala Dunia U-17. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Bandung Kawaludin Kamis (9/11) menceritakan, perjalanan panjang menuju kesiapan Stadion SJH untuk menjadi tuan rumah turnamen prestisius ini. "Di awal 2023 kita ditetapkan menjadi salah satu stadion untuk penyelenggaraan Piala Dunia U-20. Saat itu ranking Stadion SJH, ada di peringkat terbawah di antara 5 stadion lainnya dari aspek infrastruktur," ungkapnya. Namun, lanjut dia, dengan tekad yang kuat dari Pemkab Bandung, pihaknya terus melakukan berbagai upaya maksimal, dengan didukung bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi. Akhirnya Stadion SJH berhasil memperbaiki infrastruktur utama seperti lapangan, sistem drainase, rumput lapangan yang diperbaiki dengan teknologi pitch stitching. Pagar pembatas, kursi penonton, atap stadion, lapangan parkir, lampu penerangan dan trek atletik. "Infrastruktur yang dulu belum sesuai dengan standar FIFA, kini telah memenuhi rekomendasi resmi. Dengan segala perbaikan ini, stadion kebanggaan masyarakat Kabupaten Bandung ini sekarang sudah 100% siap menyambut Piala Dunia U-17," ujarnya. Dalam hal keamanan, lanjut Kawaludin, FIFA dan Pemkab Bandung, juga telah bekerja sama untuk memastikan agar keamanan dan ketertiban maksimal. Infrastruktur keamanan meliputi tangga darurat, pemantauan CCTV. Lampu penerangan jalan umum yang telah diperbaiki, dan pagar pengaman. "Berbagai unsur keamanan dari aparat terkait seperti polisi, TNI, Satpol PP, BPBD, Damkar dan Dishub diikutsertakan, karena keamanan merupakan hal yang paling penting. Jika para penonton juga bersikap tertib maka dipastikan kondisi pun akan aman," terangnya. Kawaludin juga mengingatkan kepada para penggemar sepak bola yang ingin menonton secara langsung, bahwa area Stadion SJH tidak dapat digunakan sebagai tempat parkir, kecuali untuk panitia penyelenggara. Sebagai gantinya, penonton diharapkan berkumpul dan memarkir kendaraannya di komplek Gedung Budaya Soreang (GBS), Lapangan Upakarti Komplek Pemkab atau di halaman PLUT Soreang. Selanjutnya, para penonton akan diantarkan dengan shuttle bus khusus yang telah disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung. "Bus ini akan beroperasi selama masa pertandingan Piala Dunia U-17 di Kabupaten Bandung untuk mengantar pergi sekaligus mengantar pulang para penonton ke stadion maupun ke titik-titik kumpul," tambahnya. Pertandingan Piala Dunia U-17 di Stadion SJH yang akan mempertemukan tim-tim top dalam dunia sepak bola, seperti Jerman, Senegal, Mexico, dan Argentina. Sebanyak 12 negara akan bertanding di Kabupaten Bandung dengan jadwal pertandingan sebagai berikut: 11 November 2023: pukul 16.00 WIB Jepang vs Polandia dan pukul 19.00 WIB Argentina vs Senegal 12 November 2023: pukul 16.000 WIB Venezuela vs New Zealand dan pukul 19.00 WIB Mexico vs Jerman 14 November 2023: pukul 16.00 WIB Senegal vs Polandia dan pukul 19.00 WIB Jepang vs Argentina 15 November 2023: pukul 16.00 WIB Mexico vs Venezuela dan pukul 19.00 WIB New Zealand vs Jerman 17 November 2023: pukul 16.00 WIB Senegal vs Jepang dan pukul 19.00 WIB Iran vs New Caledonia 18 November 2023: pukul 16.00 WIB New Zealand vs Mexico dan pukul 19.00 WIB Burkina Faso vs Korea Selatan. (SG)

STADION si Jalak Harupat di Soreang, Kabupaten Bandung, sudah siap menjadi tuan rumah Piala Dunia U-17.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Bandung Kawaludin

Kamis (9/11) menceritakan, perjalanan panjang menuju kesiapan Stadion

SJH untuk menjadi tuan rumah turnamen prestisius ini.

"Di awal 2023 kita ditetapkan menjadi salah satu stadion untuk penyelenggaraan Piala Dunia U-20. Saat itu ranking Stadion SJH, ada di peringkat terbawah di antara 5 stadion lainnya dari aspek infrastruktur," ungkapnya.

Namun, lanjut dia, dengan tekad yang kuat dari Pemkab Bandung,

pihaknya terus melakukan berbagai upaya maksimal, dengan didukung

bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi. Akhirnya Stadion SJH

berhasil memperbaiki infrastruktur utama seperti lapangan, sistem

drainase, rumput lapangan yang diperbaiki dengan teknologi pitch

stitching. Pagar pembatas, kursi penonton, atap stadion, lapangan

parkir, lampu penerangan dan trek atletik.

"Infrastruktur yang dulu belum sesuai dengan standar FIFA, kini telah

memenuhi rekomendasi resmi. Dengan segala perbaikan ini, stadion

kebanggaan masyarakat Kabupaten Bandung ini sekarang sudah 100% siap menyambut Piala Dunia U-17," ujarnya.

Dalam hal keamanan, lanjut Kawaludin, FIFA dan Pemkab Bandung, juga

telah bekerja sama untuk memastikan agar keamanan dan ketertiban

maksimal. Infrastruktur keamanan meliputi tangga darurat, pemantauan

CCTV. Lampu penerangan jalan umum yang telah diperbaiki, dan pagar pengaman.

"Berbagai unsur keamanan dari aparat terkait seperti polisi, TNI, Satpol PP, BPBD, Damkar dan Dishub diikutsertakan, karena keamanan merupakan hal yang paling penting. Jika para penonton juga bersikap tertib maka dipastikan kondisi pun akan aman," terangnya.

Kawaludin juga mengingatkan kepada para penggemar sepak bola yang ingin

menonton secara langsung, bahwa area Stadion SJH tidak dapat digunakan

sebagai tempat parkir, kecuali untuk panitia penyelenggara. Sebagai

gantinya, penonton diharapkan berkumpul dan memarkir kendaraannya di

komplek Gedung Budaya Soreang (GBS), Lapangan Upakarti Komplek Pemkab

atau di halaman PLUT Soreang.

Selanjutnya, para penonton akan diantarkan dengan shuttle bus khusus yang telah disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung. "Bus ini akan beroperasi selama masa pertandingan Piala Dunia U-17 di Kabupaten Bandung untuk mengantar pergi sekaligus mengantar pulang para penonton ke stadion maupun ke titik-titik kumpul," tambahnya.

Pertandingan Piala Dunia U-17 di Stadion SJH yang akan mempertemukan

tim-tim top dalam dunia sepak bola, seperti Jerman, Senegal, Mexico, dan Argentina. Sebanyak 12 negara akan bertanding di Kabupaten

Bandung dengan jadwal pertandingan sebagai berikut:

11 November 2023: pukul 16.00 WIB Jepang vs Polandia dan pukul 19.00 WIB Argentina vs Senegal

12 November 2023: pukul 16.000 WIB Venezuela vs New Zealand dan pukul

19.00 WIB Mexico vs Jerman

14 November 2023: pukul 16.00 WIB Senegal vs Polandia dan pukul 19.00

WIB Jepang vs Argentina

15 November 2023: pukul 16.00 WIB Mexico vs Venezuela dan pukul 19.00

WIB New Zealand vs Jerman

17 November 2023: pukul 16.00 WIB Senegal vs Jepang dan pukul 19.00 WIB

Iran vs New Caledonia

18 November 2023: pukul 16.00 WIB New Zealand vs Mexico dan pukul 19.00

WIB Burkina Faso vs Korea Selatan. (SG)