Harga Cabai di Cianjur Terus Melambung

HARGA sejumlah komoditas cabai di Pasar Induk Cianjur, Jawa Barat, melonjak, Senin (6/11). Terutama pada komoditas cabai merah tanjung,

cabai merah biasa TW, cabai rawit hijau, dan cabai rawit merah.

Hasil pendataan pada monitoring yang dilakukan petugas di lapangan, harga cabai merah tanjung kenaikannya mencapai Rp30 ribu per kilogram. Semula harganya kisaran Rp50 ribu, sekarang melonjak tajam menjadi Rp80 ribu per kilogram.

Kondisi serupa terjadi pada komoditas cabai rawit hijau dari sebelumnya

kisaran Rp30 ribu, sekarang naik jadi Rp60 ribu per kilogram. Demikian juga harga cabai rawit merah yang semula Rp60 ribu menjadi Rp80 ribu per kilogram.

Sementara harga cabai merah biasa TW selisih penaikannya sebesar

Rp10 ribu per kilogram dari sebelumnya Rp40 ribu menjadi Rp50 ribu per

kilogram.

"Hasil pendataan di lapangan, memang harga sejumlah cabai terpantau naik. Cukup melonjak drastis naiknya," kata Ismail, petugas pencatat harga di UPTD Pasar Induk Cianjur.

Naiknya harga beberapa jenis cabai diikuti juga sejumlah komoditas lainnya. Bawang merah Brebes misalnya, dari semula Rp22 ribu naik menjadi Rp25 ribu per kilogram. Demikian juga bawang merah Batu dari sebelumnya Rp18 ribu naik jadi Rp22 ribu per kg. Sementara itu harga buncis juga ikut naik dari Rp18 ribu menjadi Rp22 ribu per kg.

"Untuk komoditas yang harganya turun yakni cabai hijau. Sebelumnya Rp32

ribu, sekarang turun jadi Rp30 ribu per kilogram," jelasnya.

Ismail menyebut kenaikan harga mayoritas terjadi pada komoditas sayuran. Kondisi itu terjadi kemungkinan dipicu faktor cuaca.

"Penyebabnya karena faktor cuaca. Kemarin-kemarin kan cuacanya kemarau.

Terus sekarang masuk musim hujan. Otomatis banyak petani yang kemungkinan mengalami gagal panen," ungkapnya.

Terjadinya gagal panen berdampak terhadap ketersediaan atau stok barang. Terjadi pengurangan pasokan karena produksinya tak

bisa memenuhi kebutuhan. (SG)