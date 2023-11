Pemkab Bandung Siapkan Dua Lahan Parkir untuk Penonton Piala Dunia U-17

DALAM penyelenggaraan Piala Dunia U-17, Pemerintah Kabupaten Bandung menyiapkan lahan parkir di dua lokasi. Sesuai dengan aturan, kendaraan tidak boleh diparkir dalam radius 3 kilometer dari Stadion si Jalak Harupat.

"Hanya panitia dan bus pemain yang diperbolehkan parker di

areal stadion berkapasitas 28.000 penonton ini," kata Kepala Dinas

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Kawaludin, Minggu (5/11).

Untuk itu, Pemkab Bandung dan panitia dari FIFA menyediakan areal parker penonton di dua titik lokasi, yakni di kawasan Gedong Budaya Soreang (GBS) dan kawasan kantor Pemkab Bandung. Gedong Budaya Soreang berlokasi di Jalan Al-Fathu No.104.

Sementara Kantor Pemkab Bandung berlokasi di Jalan Raya Soreang No 17. "Dari dua lokasi parkir itu, penonton akan menggunakan bus khusus yang telah disediakan ke Stadion AJH. Nanti para penonton akan kami fasilitasi bus untuk menuju Stadion SJH. Kami sediakan 20 shuttle bus dan dari provinsi ada 10 bus," jelasnya.

Menurut Kawaludin, bagi penonton yang menggunakan Kereta Cepat Whossh,

Dispora juga menyediakan bus khusus dari Stasiun KCJB di Tegalluar

menuju ke venue Piala Dunia di Stadion SJH.

Sesuai jadwal yang telah dibuat FIFA di Stadion SJH akan menjadi tuan

rumah bagi pertandingan Grup D (Jepang, Polandia, Argentina, dan

Senegal), serta Grup F (Meksiko, Jerman, Venezuela, dan Selandia Baru).

Stadion SJH juga menjadi tempat berjalannya pertandingan babak

penyisihan antara Iran vs Kaledonia Baru di Grup C dan Burkina Faso vs

Korea Selatan di Grup D.

Sementara itu Penjabat Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin menegaskan

seluruh lapangan untuk Piala Dunia U-17 di Bandung Raya sudah siap 100%. Selain Stadion SJH sebagai arena utama, ada lima lapangan

latihan yang disiapkan yakni lapangan ITB, Unpad, IPDN, Sidolig dan

Arcamanik.

"Untuk memastikan lagi, saya akan kembali meninjau lapangan-lapangan yang akan digunakan untuk Piala Duni U-17 mengingat turnamen akan dimulai per 10 November mendatang," ujarnya.

Menurut Bey, nanti juga ada acara berbagai pertunjukan hingga kesenian

yang akan digelar sebagai acara pendukung, dalam upaya memeriahkan Piala Dunia U-17. (SG)