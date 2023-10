Harga Cabai Rawit Merah di Kota Sukabumi Setara 2 Kg Daging Ayam

HARGA komoditas cabai rawit merah di Kota Sukabumi, Jawa Barat, terpantau terus naik. Saat ini harganya mencapai Rp75 ribu per kilogram dari sebelumnya di kisaran Rp70 ribu per kilogram.

Harga cabai rawit merah itu setara dua kilogram daging ayam, yang harganya saat ini sebesar Rp38 ribu per kilogram.

Kepala Seksi Perdagangan Dalam Negeri Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Sukabumi, Muhammad Rifki, mengatakan hasil pemantau di lapangan per Senin (30/10), terdapat beberapa komoditas yang harganya terpantau naik. Selain cabai rawit merah, komoditas lain yang terpantau naik yaitu cabai rawit hijau.

"Kalau cabai rawit hijau harganya naik jadi Rp50 ribu dari sebelumnya Rp48 ribu per kilogram," katanya, Senin (30/10).

Dia menyebut terus naiknya harga beberapa komoditas itu, terutama cabai

akibat pasokan berkurang. Kondisi itu dimungkinkan karena faktor cuaca.

"Beberapa daerah yang menjadi sentra pemasok kemungkinan mengalami gagal panen, sehingga pasokan berkurang," jelasnya.

Selain cabai rawit merah dan hijau, komoditas lain yang terpantau naik

yaitu buncis. Saat ini harganya Rp20 ribu dari sebelumnya di kisaran Rp18 ribu per kilogram.

"Kalau yang harganya turun yaitu wortel dari Rp18 ribu menjadi Rp16 ribu per kilogram," ungkap Rifki.

Komoditas kebutuhan pokok masyarakat yang lain hingga saat ini harganya

masih terpantau stabil. Termasuk beras yang hingga saat ini belum mengalami perubahan.

Data Diskumindag Kota Sukabumi, harga beras jenis premium masih di kisaran Rp14 ribu per kg, jenis medium kisaran Rp13 ribu per kg, Ciherang Cianjur I di kisaran Rp14 ribu per kg, Ciherang Cianjur II kisaran Rp13.500 per kg, dan Ciherang Sukabumi kisaran Rp13.500 per kg. Sementara beras Bulog atau Stabilitasi Pasokan dan Harga Pangan kisaran Rp10.900 per kilogram. (SG)