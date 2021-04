Ramadhan ala Cordela Hotel Hadirkan Promo Stay, Iftar, dan Sahur

BULAN Ramadhan yang dinanti oleh umat muslim segera tiba. Di bulan penuh berkah tahun ini, seluruh hotel-hotel yang dikelola Omega Hotel Management (OHM) beradu seru menghadirkan promo-promo menarik berupa paket menginap, ataupun paket Sahur dan Iftar dengan harga super hemat bagi para tamu di berbagai lokasi Cordela Hotel yang tersebar di Pulau Sumatra dan Jawa.



Saat ini OHM menjadi operator dari 15 hotel di Indonesia, yang berlokasi mulai dari Bandung (Soekarno Hatta), Cirebon (Cipto Mangunkusumo), Puncak (Cisarua), Jakarta (Ancol dan Senen), Medan (H.M. Yamin, AR. Hakim, Millennium ICT Center), Kuningan (Siliwangi), Yogyakarta (Malioboro), Pangkalpinang (Hamidah), Palembang (R. Sukamto), Pekanbaru (KH. Wahid Hasyim), Bengkulu (Jenderal Sudirman), dan Sidoarjo (KH. Ali Mas’ud). Setiap lokasi menghadirkan promo menarik sekaligus higienis di masa pandemi.



Jeany Febriani, Corporate PR & Marcomm Manager OHM memaparkan, “Di bulan Ramadhan kali ini, seluruh hotel yang dikelola OHM memberikan harga yang kompetitif bagi siapa aja yang ingin staycation nyaman sambil menikmati promo Iftar dan Sahur nikmat di restoran hotel. Berbagai menu makanan khas Nusantara tersaji secara istimewa dengan pilihan paket berbuka puasa all you can eat ataupun set menu.”



Paket Ramadhan Kareem ala Cordela untuk kamar, tersedia dari paket Room Only mulai dari Rp220.000 nett/kamar untuk hotel Cordex Ancol, Jakarta, yang cocok bagi kalangan backpacker dengan budget ekonomis. Saat ini Hotel Cordex berlokasi di dua kota besar, yaitu Jakarta dan Pekanbaru.



Sementara untuk hotel-hotel berkonsep bed & breakfast dengan brand Cordela Inn yang tersebar di Medan, Palembang, Bengkulu, dan Sidoarjo, menyediakan promo menginap hemat dengan kisaran harga mulai dari Rp310.000 nett/kamar.

Sudah termasuk iftar ataupun sahur untuk 2 orang, seperti yang dipromosikan oleh Cordela Inn Bengkulu dan promo menginap 2 malam (room only) hanya Rp385.000 nett/kamar di Cordela Inn Millennium Medan.



Untuk promo Iftar ataupun Sahur, tersedia menu all you can eat hidangan nusantara mulai dari Rp75.000 nett/pax di Cordela Inn Sidoarjo dan Rp88.888 nett/pax di Cordela Inn Palembang.



Khusus di Cordela Hotel dan Alam Hotel by Cordela, yang saat ini tersebar di berbagai lokasi yaitu di Jakarta, Yogyakarta, Medan, Pangkalpinang, dan Cirebon, tersedia paket kamar mulai dari Rp275.900 nett/kamar di Cordela Hotel Cirebon dan Rp280.000 nett/kamar dan di Alam Hotel Medan by Cordela, dengan harga sudah termasuk iftar ataupun sahur untuk 2 orang.



Paket Iftar ataupun Sahur menu Nusantara di Cordela Hotel juga tersedia dengan harga hemat mulai dari Rp48.000 nett/pax di Cordela Hotel Pangkalpinang (bento box), Rp65.000 nett/pax (all you can eat) di Cordela Hotel Kartika Dewi, Malioboro, Yogyakarta, Rp75.000 nett/pax (all you can eat) di Cordela Hotel Medan, dan Rp89.900, nett/pax (all you can eat) di Cordela Hotel Senen, Jakarta.



Sementara di hotel berbintang 3 OHM, yaitu Grand Cordela yang berada di Bandung dan Kuningan, Jawa Barat saat ini memberikan penawaran khusus untuk promo all you can eat menu Internasional ataupun menu Nusantara khusus Iftar dan Sahur. Di Grand Cordela Hotel AS Putra, Kuningan hanya Rp65.000/pax, dan di Grand Cordela Hotel Bandung hanya dengan Rp78.000 nett/pax.



Lukmanul Hakim, Corporate Regional Manager OHM mengungkapkan, “Seluruh hotel yang dikelola OHM, dari brand Grand Cordela, Cordela, Cordela Inn, Cordex hingga Alfa Resort sampai saat ini selalu menawarkan harga kamar dan food & beverages yang bersaing disertai pilihan food delivery dengan ketentuan dari hotel masing-masing. Kenyamanan dan Kesehatan para tamu menjadi prioritas kami, didukung protokol kesehatan pencegahan covid-19 yang ketat di setiap hotel”.



Lukman menambahkan, protokol pencegahan covid-19 di seluruh Cordela Hotel ini dimulai dari tersedianya hand sanitizer di berbagai area hotel, serta prosedur pemeriksaan suhu tubuh bagi karyawan dan juga tamu yang memasuki area hotel dengan infra-red.



Seluruh karyawan hotel juga wajib mengenakan masker dan face shield (visor), serta membersihkan secara rutin seluruh kamar dan fasilitas yang tersedia.



Selama bulan Ramadhan, hotel-hotel yang dikelola OHM juga akan terus mengikuti anjuran pemerintah untuk mencegah penyebaran covid-19 melalui pembatasan kapasitas ruang untuk acara berskala terlalu besar. Sistem social distancing diberlakukan di berbagai area publik dalam hotel seperti, restaurant, kafe ataupun ruang meeting.



Hotel-hotel OHM juga menyediakan fasilitas touch less, dengan adanya menu QR code yang dapat di scan melalui smartphone, agar tamu dapat lebih higienis dalam mengakses menu restaurant hingga menu Directory of Service yang ada di setiap kamar.



Sebagian besar hotel yang dikelola OHM ini juga sudah mendapatkan sertifikat C.H.S.E (Clean, Health, Safety, Environment) dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia. Sertifikat sebagai jaminan kepada wisatawan dan masyarakat bahwa produk dan pelayanan yang diberikan hotel memang sudah memenuhi protokol kebersihan, kesehatan, keselamatan dan kelestarian lingkungan.



Saat ini karyawan di beberapa hotel yang dikelola OHM juga sudah divaksin. (RO/OL-10)